Хвост по ветру

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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Это мероприятие по традиции было организовано станцией юных техников, где работает кружок по изготовлению змеев под руководством Ольги АЛЕКСЕЕВОЙ. Вот как вы выбираете занятие для своего ребенка? Хотите, чтобы научился тому, что в жизни пригодится? Чаще всего так. Но успешная практика Ольги Олеговны показывает, что дети с удовольствием погружаются в дело, позволяющее отвлечься от реальности и взлететь над ней. Её сютовцы изготавливают просто сказочных огромных существ, запускают их в небо на немыслимую высоту. Полмира уже с ними объездили. Вот буквально 1 мая сама Ольга Алексеева вернулась из Италии, с международного фестиваля воздушных змеев, организованного итальянскими художниками. Она не просто достойно представила свои воздушные работы, но и провела мастер-класс - учила итальянских детей сооружать такие же чудеса. Напомним, она сама придумала конструкцию, которая позволяет даже самого большого змея сложить в малюсенькую коробочку.Кроме профессионалов, принять участие в фестивале могли все желающие ангарчане. Только где взять змея? Это не хлеб, который на каждом шагу продается. А змея можно было сделать тут же – педагоги СЮТ Наталья ЕРЫГИНА и Нэлли БАЛАКИНА проводили перед фестивалем мастер-класс по изготовлению воздушного змея из… пакетов. От желающих отбоя не было, на фестиваль пришли сотни человек.– напутствуют педагоги. –Погода в этот день благоволила мероприятию – было солнечно и ветрено. Ветер – это самое важное в запуске змея. Для участия в фестивале записались 56 человек. Но на самом деле участников было раза в два больше – без всякой записи люди бегали по асфальтированной площадке, а над ними парили цветные змеи.Самый длинный змей был у воспитанника СЮТ 9-летнего Тимофея САВЧЕНКО, ученика 3 класса школы № 14. Это коричневое чудовище с огромным хвостом Тимофей придумал сам и назвал «Ночная фурия». Она взлетела на такую высоту, что казалась снизу маленькой пиявкой.За воспитанницу Алексеевой Олю ИВКИНУ запускать её роскошного змея пришли мама и сестра Оксана Васильевна и Ксения. Оле 15 лет, она учится в лицее № 2. В СЮТ она уже звезда – дважды была в Китае со своими змеями. Но в этот день в лицее были уроки, пропускать которые нельзя. Но уроки уроками, а змеи в этой семье давно уже нечто святое – огромную фиолетовую Олину рыбу решила запускать мама. И сразу становится видно, что искусство запуска сложное – рыба ввысь летит неохотно.