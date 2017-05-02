Тугие кошельки

Сколько зарабатывают ангарские чиновники

Фото с сайта www.bigvil.ru

Ольга КНЯЗЕВА

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Мэр Сергей ПЕТРОВ в прошлом году заработал 3 миллиона 256 тысяч рублей. Зарплата нашего мэра в месяц – 271 тысяча рублей. Годом ранее его доход составил 13 миллионов. Позже Сергей Петров объяснился: продал дом за 10 миллионов, эти доходы и были отражены в декларации. А вот годовые доходы супруги мэра больше – 8 миллионов рублей. В месяц получается 671 тысяча. В собственности у супругов числятся земельный участок в 800 квадратных метров, жилой дом площадью 628 квадратов, ещё одно здание в 375 метров и квартира 55 квадратных метров. Из транспорта у Петровых есть катер швецкой марки Nimbusи, автомобиль Mercedes-BenzGLE 400 MATIC. Стоимость такой машины в минимальной комплектации 5 миллионов рублей.Немного снизились доходы первого заместителя мэра Михаила ГОЛОВКОВА. В прошлом году он заработал 2,8 миллиона рублей, в этом – 2,5. В месяц это получается по 214 тысяч рублей. В собственности три квартиры и две машины – Toyota Land Cruiser Prado и Mazda CX-5. Заместитель мэра Александр ЛЫСОВ получает зарплату 182 тысячи рублей, в год чиновник обходится нам в 2,1 миллиона рублей. Его доходы остались на уровне прошлого года. А вот Марина САСИНА, ещё один заместитель мэра, стала зарабатывать меньше. Если в прошлом году зарплата чиновницы составила 2,5 миллиона в год (208 тысяч в месяц), то в этом году 2,2 миллиона, или 185 тысяч рублей в месяц.Руководитель аппарата Александр ТИТОВ зарабатывает в год 1,8 миллиона, или 150 тысяч в месяц. Советник мэра Евгения ПОНЯТОВСКАЯ получает 133 тысячи в месяц (1,6 миллиона в год).Работа Василины ШУНОВОЙ, начальника управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации, стоит 1,5 миллиона в год (130 тысяч в месяц). В ее собственности земельный участок, жилой дом, квартира и автомобиль Ford Focus.Начальник управления образования Лариса ЛЫСАК получает 144 тысячи в месяц (1,7 миллиона в год). Её заместитель ГУРЕНКОВА зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц. Главный архитектор и начальник управления архитектуры и градостроительства Елена КУЛЬТИКОВА получает 118 тысяч в месяц. Начальник отдела сельского хозяйства Владимир САМЧУК за год получил чуть меньше миллиона, зарплата в месяц – 81 тысяча. Начальник отдела по стратегическому развитию Нина ЕВСТАФЬЕВА за прошлый год заработала всего 615 тысяч рублей, или 51 тысячу в месяц. Её предшественник Игорь КУКС получал на этой должности в три раза больше - 158 тысяч рублей. Результат деятельности обоих одинаков – в городе нет работы, денег и перспектив.Начальник управления социальной защиты населения Татьяна БАРКОВЕЦ декларировала за прошлый год более полутора миллионов, доход в месяц – 138 тысяч рублей. Начальник управления по общественной безопасности Сергей БОРИСОВ за год получил 1,7 миллиона, зарплата в месяц – 145 тысяч рублей. Примерно столько же стоит работа председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Константина БОНДАРЧУКА – 1,7 миллиона в год, 143 тысячи в месяц. Зарплата начальника управления по молодёжной политике, физической культуре и спорту Алексея ЛЫСОВА, брата заместителя мэра, 1,3 миллиона в год, 110 тысяч в месяц. Начальник управления по внегородским территориям Алексей ХЛЮСТОВ за год из бюджета получил 1 миллион 100 тысяч, в месяц этот чиновник обходится бюджету в 92 тысячи рублей. Начальник отдела информационных технологий Александр ПРОКОФЬЕВ за год декларировал 1 миллион 112 тысяч рублей, зарплата в месяц – 94 тысячи. Начальник отдела учёта и отчётности Наталья АЗЯМОВА получает 73 тысячи в месяц, 877 тысяч за год. Татьяна ШЕРСТНЕВА, начальник отдела по связям с общественностью, в прошлом году заработала чуть больше миллиона, месячный доход – 88 тысяч рублей. Начальник отдела муниципальных закупок Александр ЗАРУБИН за 2016 год заработал 760 тысяч рублей, в месяц – 63 тысячи рублей.