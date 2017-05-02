По новому адресу

Фото Николая СТЕРНИНА



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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Напомним: украинская семья с тремя детьми и двумя бабушками ютилась в старой избе в Старом Китое. В город они ходили по льду реки – 13-летний Денис в школу, мама Оля на работу. Папа Денис работу найти не мог. Малыши шести и трех лет не ходили в садик. Бабушки не получали пенсию. На гражданство необходима была неподъемная для семьи сумма в 14 тысяч рублей.После публикации «Люди за бортом» в феврале наши читатели понесли в редакцию деньги, вещи и продукты. В общей сложности Иванушкиным тогда только деньгами собрали около 300 тысяч рублей. А ещё практически машину муки, макарон и других «долгоиграющих» продуктов. Были даже мясо, курица и конфеты. Некоторые несли помощь не в редакцию, а сами без указания точного адреса находили избу в Старом Китое. Почему ангарчане так прониклись историей именно этой семьи – загадка.В пятницу на прошлой неделе мы приехали к ним уже по другому адресу – в Майск, в двухкомнатную благоустроенную квартиру. В феврале, после нашей статьи, им выделила её администрация города по краткосрочному договору на один год без права продления. Сказали: заселяйтесь, живите до следующего января, решайте свои проблемы, а потом освободите, у нас своих нуждающихся хватает.Квартира в хорошем состоянии, большая, с балконом. На деньги, собранные ангарчанами, Иванушкины полностью обставили её. Покупать пришлось всё: холодильник, стиральную машинку, диваны, кровати, телевизор, кухню, шторы, кастрюли, утюг. Нашли в Ангарске магазин, в котором продают всё бывшее в употреблении, но в рабочем состоянии. Нам они предоставили по деньгам полный письменный отчёт. Теперь они - семья, имеющая всё необходимое имущество. У них уютно, чисто. В детской стоит двухъярусная кровать, обычная кровать, большой письменный стол и телевизор. В зале два дивана и телевизор, полки для книг, обустроен игровой уголок для малышей. Не хватило только на шифоньер. Все члены семьи хорошо одеты. Ангарчане отдали им хорошие вещи. Кладовка забита продуктами. В квартире пахнет едой.Денег хватило даже на то, чтобы оплатить садоводческие взносы и пробурить скважину на участке в садоводстве «Расцвет», где Иванушкины прописаны. Напомним, домик там они купили сдуру (по-другому не скажешь) на подъемные как беженцам деньги. Руководило ими желание прописаться. Домик настолько маленький, что жить там всем невозможно. Ждут вторую часть подъемных, планируют начинать там стройку и, если получится, осесть.Сейчас младших детей и бабушек привезли в Майск на такси специально к нашему визиту. Они по-прежнему живут в Старом Китое. Говорят: пока лето, сажаем там огород, дети гуляют на свежем воздухе… Кстати, про детей. Начальник отдела дошкольного образования управления образования АГО Ольга ЗАГОРОДНЕВА звонила нам раз десять: в какой садик удобно определить Иванушкиных? Но они до сих пор не определились. Хотят перебираться в «квартал», ближе к «Расцвету», к 25-й школе, где учится Денис, к магазину, где за 8 тысяч в месяц моет полы мама Оля. Сейчас Оля с Денисом выезжают из Майска по утрам с пересадкой – 80 рублей в день уходит только на проезд.