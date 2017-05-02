Одна сатана



Вначале дети

Потом кольца

Фото из семейного архива Рябовых

Игорь КАРИН

Мольберты вместе

Фамилии врозь

Фото Николая СТЕРНИНА

Наталья ОЖОГИНА

С подачи ангела

Нашлись половинки

Фото из личного архива семьи ТРАНШКИНЫХ

Галина АМЯГА

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Муж работает директором охранного предприятия ООО «ЧОО Антарис ГБР», жена - педагог-психолог СОШ № 10. Стаж совместного проживания - 12 лет, в официальном браке – 6 лет. Сыну Никите будет 11 лет, дочери Юле исполнилось 5.Вообще-то становление семьи Рябовых сильно выбивается из привычных стандартов. Третьекурсник педколеджа был на четыре года младше Ольги, которая уже работала там лаборантом. И поначалу никаких планов в отношении Ольги даже не строил. Какая уж там любовь с первого взгляда! Но телефонами на всякий случай они обменялись.Андрей решился позвать Ольгу в кино. Вот оно, первое свидание!Однако для Рябовых билет на тот сеанс оказался счастливым. Потом они еще долго встречались, и, наконец, Андрей собрал вещи и приехал на съемную квартиру Ольги. Потом еще был поход с бутылкой шампанского к будущей теще...И, конечно, вы их хорошо знаете: Сергей АТАВИН и Светлана ШУБНИКОВА - члены Союза художников, известные в городе ещё и как основатели «Студии А», в которой живописи, графике и керамике могут учиться не только дети, но и взрослые.Так и кто же у них в семье зарабатывает? Оказывается, тоже оба!- поясняет Светлана, -- Генетика? – спрашиваем.- говорит Светлана.Они познакомились на работе. И это еще один аргумент за то, что работать все-таки надо, кроме зарплаты, в рабочих буднях есть и другие награды. Думаю, свел их ангел, отвечающий на небесах за развитие культуры в Ангарске. И место для этого выбрал подходящее: Художественный фонд, в котором тогда работали такие зубры, как КОЗЛОВ, МАТВЕЕВ, ДРУЖИНИН, КОЗЬМИН, КУСС...У стола прелестной молоденькой китаянки с экономическим образованием, дающей дельные советы даже членам художественного совета, всегда стоял кто-нибудь с бородой и типа вопросом. У художника Саши бороды не было, но умная Надя безошибочно определила главное его качество:Так Надя Чжан стала Надеждой ТРАНШКИНОЙ, и за все 33 года совместной жизни не было ни одного дня и даже часа, чтобы она об этом пожалела.Известных семей в нашем городе много. Но такой гармоничной, как Траншкины, я лично больше не знаю, особенно если муж у жены работает в подчинении. Если и правда, что людей когда-то разрезали на половинки и разбросали по свету, то Траншкины одни из тех немногих, которые нашлись во всей этой суматохе...