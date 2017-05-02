Одна сатана

15 мая незаметно прошёл Международный день семей
У РЯБОВЫХ сын старше их брака.
Вначале дети
Потом кольца
Фото из семейного архива РябовыхСемья Андрея и Ольги РЯБОВЫХ сложилась далеко не сразу. Это точно было не с первого и даже не со второго взгляда.
Муж работает директором охранного предприятия ООО «ЧОО Антарис ГБР», жена - педагог-психолог СОШ № 10. Стаж совместного проживания - 12 лет, в официальном браке – 6 лет. Сыну Никите будет 11 лет, дочери Юле исполнилось 5.
Вообще-то становление семьи Рябовых сильно выбивается из привычных стандартов. Третьекурсник педколеджа был на четыре года младше Ольги, которая уже работала там лаборантом. И поначалу никаких планов в отношении Ольги даже не строил. Какая уж там любовь с первого взгляда! Но телефонами на всякий случай они обменялись. - Лишь через год, когда я уже учился в ИГУ, понял, что мне ее не хватает.
Андрей решился позвать Ольгу в кино. Вот оно, первое свидание!- То еще было свидание. Смотрели мы фильм ужасов «Корабль призраков». Очень романтичное кино!
Однако для Рябовых билет на тот сеанс оказался счастливым. Потом они еще долго встречались, и, наконец, Андрей собрал вещи и приехал на съемную квартиру Ольги. Потом еще был поход с бутылкой шампанского к будущей теще...
Игорь КАРИН
Мольберты вместеСветлана ШУБНИКОВА и Сергей АТАВИН вместе 27 лет.
Фамилии врозь
Фото Николая СТЕРНИНАСчитается, что если в семье есть художник, то второй обязательно должен деньги зарабатывать. Однако в этой ангарской семье художники оба.
И, конечно, вы их хорошо знаете: Сергей АТАВИН и Светлана ШУБНИКОВА - члены Союза художников, известные в городе ещё и как основатели «Студии А», в которой живописи, графике и керамике могут учиться не только дети, но и взрослые.
Так и кто же у них в семье зарабатывает? Оказывается, тоже оба! - Мы за большими деньгами и не гонимся,
- поясняет Светлана, - работаем в студии, иногда на заказ. Я учу живописи, Сергей преподаёт рисунок.
Да и правильно, не в деньгах счастье! А в том, что они оба творческие люди, близкие по духу и мировоззрению. Что как познакомились ещё в художественном училище, так и прожили в любви и согласии 27 лет, вырастив двух дочерей (которые, кстати, тоже выбрали близкие по духу профессии). Старшая, Олеся, – дизайнер, живёт в Москве. Младшая, Ксения, – архитектор, живет в Новосибирске.
- Генетика? – спрашиваем.
- Скорее всего личный пример,
- говорит Светлана. - Дети же видели, что мы на работе не мучаемся. Что мы любим своё дело. У нас и ученики выбирают нашу профессию, продолжают учиться в Питере, Красноярске...
Наталья ОЖОГИНА
С подачи ангела«Саша никогда не опустится до крика, претензий, обвинений», - признает Надежда силу мужа.
Нашлись половинки
Фото из личного архива семьи ТРАНШКИНЫХЕе девичья родовая фамилия - Чжан, она - китойская девочка из многодетной семьи. Папа – водитель, мама – домохозяйка, основной доход с огорода у дома. Он – «квартальский». Его отца привез в Ангарск из Свердловска сам НОВОКШЕНОВ-старший, а у него был нюх на кадры, дураков терпеть не мог. Они жили в разных частях города. Однако не зря старики говорят: судьба тебя и на печке найдет.
Они познакомились на работе. И это еще один аргумент за то, что работать все-таки надо, кроме зарплаты, в рабочих буднях есть и другие награды. Думаю, свел их ангел, отвечающий на небесах за развитие культуры в Ангарске. И место для этого выбрал подходящее: Художественный фонд, в котором тогда работали такие зубры, как КОЗЛОВ, МАТВЕЕВ, ДРУЖИНИН, КОЗЬМИН, КУСС...
У стола прелестной молоденькой китаянки с экономическим образованием, дающей дельные советы даже членам художественного совета, всегда стоял кто-нибудь с бородой и типа вопросом. У художника Саши бороды не было, но умная Надя безошибочно определила главное его качество:
- Он из тех редких мужчин, за которым как за каменной стеной, и нет такой жертвы, которую бы он не принес ради меня и семьи.
Так Надя Чжан стала Надеждой ТРАНШКИНОЙ, и за все 33 года совместной жизни не было ни одного дня и даже часа, чтобы она об этом пожалела.
Известных семей в нашем городе много. Но такой гармоничной, как Траншкины, я лично больше не знаю, особенно если муж у жены работает в подчинении. Если и правда, что людей когда-то разрезали на половинки и разбросали по свету, то Траншкины одни из тех немногих, которые нашлись во всей этой суматохе...
Галина АМЯГА
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