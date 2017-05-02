Антикварная штучка

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото из архива Н.Г. КИСЕЛЁВОЙ и Николая СТЕРНИНА

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Годы идут, а девушка на снимках не меняется. Сколько лет прошло, смотрите по мальчику. На первом снимке он - юный выпускник музыкальной школы № 2. На втором – зрелый мужчина, известный в Ангарске и Иркутске скрипач Денис ЛОНСО. И даже изменившаяся скрипка сигнализирует нам о течении времени. А Наталья Киселева всё такая же юная, тоненькая, улыбчивая и цветущая, что и –дцать лет назад.В минувшую субботу на сцене ДК «Нефтехимик» состоялся её юбилейный концерт, где тайну возраста пришлось раскрыть. Но это как раз тот случай, когда датой надо гордиться. Девушке на втором снимке 8 мая исполнилось… 60 лет. Из них 41 год Наталья Геннадьевна работает в культуре. Сколько за эти годы через неё прошло детей, со счёта сбилась, но помнит каждого. В эти дни у неё для подсчёта учеников свой ориентир.…Её призвание было предопределено. Наташа родилась артисткой. Никогда не видя балета ни по телевизору, ни в жизни, она с детского сада танцевала на носочках под радио, как балерина, и пела. Именно в детский сад, куда пошла маленькая Наташа, дочь учительницы и военного лётчика, приехавших на станцию Китой строить новый город, пришла работать педагог по скрипке Наталья Павловна ГАТИАТУЛИНА. Она настояла, чтобы родители отдали талантливую девочку в музыкальную школу. И оказалось, что музыкальная школа находится напротив квартиры, которую получила семья Наташи (школа искусств № 2 начиналась с обычной квартиры в квартале Б). Это была сама судьба, от которой уйти невозможно. Мама из окна квартиры смотрела в соседнее окно, как Наташа играет на скрипке в музыкальной школе…