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Антикварная штучка


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Сегодня, 16:09
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Так называет себя Наталья КИСЕЛЁВА, руководитель образцового ансамбля скрипачей «Вдохновение» детской школы искусств № 2. И поясняет: антикварная – значит не потерявшая высокую цену даже спустя годы. А штучкой, как мы знаем, называют женщину эффектную, которой восхищаются и даже завидуют. Судите сами.

Антикварная штучка
С годами мальчики становятся мужчинами, а девушки остаются девушками.

Годы идут, а девушка на снимках не меняется. Сколько лет прошло, смотрите по мальчику. На первом снимке он - юный выпускник музыкальной школы № 2. На втором – зрелый мужчина, известный в Ангарске и Иркутске скрипач Денис ЛОНСО. И даже изменившаяся скрипка сигнализирует нам о течении времени. А Наталья Киселева всё такая же юная, тоненькая, улыбчивая и цветущая, что и –дцать лет назад.

В минувшую субботу на сцене ДК «Нефтехимик» состоялся её юбилейный концерт, где тайну возраста пришлось раскрыть. Но это как раз тот случай, когда датой надо гордиться. Девушке на втором снимке 8 мая исполнилось… 60 лет. Из них 41 год Наталья Геннадьевна работает в культуре. Сколько за эти годы через неё прошло детей, со счёта сбилась, но помнит каждого. В эти дни у неё для подсчёта учеников свой ориентир.

- Моя трехкомнатная квартира вся заставлена композициями из цветов. Просто не пройти. Это мне дарили и присылали издалека мои ученики.

…Её призвание было предопределено. Наташа родилась артисткой. Никогда не видя балета ни по телевизору, ни в жизни, она с детского сада танцевала на носочках под радио, как балерина, и пела. Именно в детский сад, куда пошла маленькая Наташа, дочь учительницы и военного лётчика, приехавших на станцию Китой строить новый город, пришла работать педагог по скрипке Наталья Павловна ГАТИАТУЛИНА. Она настояла, чтобы родители отдали талантливую девочку в музыкальную школу. И оказалось, что музыкальная школа находится напротив квартиры, которую получила семья Наташи (школа искусств № 2 начиналась с обычной квартиры в квартале Б). Это была сама судьба, от которой уйти невозможно. Мама из окна квартиры смотрела в соседнее окно, как Наташа играет на скрипке в музыкальной школе…

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото из архива Н.Г. КИСЕЛЁВОЙ и Николая СТЕРНИНА

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