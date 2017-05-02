.
,

Дадут не всем


0

Сегодня, 16:29
 Количество просмотров: 60
    

Принято решение о том, какие именно дворы и общественные территории получат финансирование по партийной программе «Городская среда». Напомним, на эти цели в 2017 году из бюджетов разных уровней Ангарску выделено 88 миллионов рублей.

Всего на рассмотрение в специальную комиссию, созданную при администрации АГО, поступило 129 заявок. Из них 14 касалось общественных территорий, остальные – дворов. 15 заявок содержали неполный пакет документов. А между остальными пришлось выбирать. Рейтинг составлялся по нескольким показателям, например, процент собираемости квартплаты в доме, степень благоустройства, наличие совета дома и так далее. Так что получить финансирование в унылый, пустынный двор дома, в котором живёт много неплательщиков, было нереально.

Первое место в списке и ровно 100 баллов по оценочной шкале получил дом № 9 микрорайона 18. Далее в списке следуют ещё 15 дворов из 22 квартала, 60, 93, 75, 84 и микрорайонов 9, 6а, 6, 17а, 34, 22, 12а, 19. Остальные в списке (а это ещё 55 дворов) будут ждать своей очереди в следующем году, а то и в 2019. Возможно, кому-то повезёт. Если при ремонте победителей получится сэкономить, эти средства отдадут им.

- Нужно ли будет нам в следующем году снова проводить собрание и оформлять заявку? - недоумевает председатель ТСЖ «14-й дом, 7 микрорайон» Людмила ПОЛОВИНКИНА, чей дом оказался 25-м в списке. - Меня ведь не поймут собственники: зачем каждый год заниматься бесполезной работой? Критерии оценки были несколько странными, особенно мне не верится, что могут в реальности существовать дома со стопроцентной оплатой.

Тем не менее победителей не судят, и теперь радостные собственники ожидают начала работ.

- Пока мы не знаем, во сколько обойдётся наш проект, думаю, он будет самым дорогим, - рассказала нашей газете председатель ТСН «Новая жизнь» Александра ПОНОМАРЁВА (дом № 2, мрн 12А). - Потому что мы запланировали сразу и ремонт внутриквартального проезда с организацией парковок, замену пешеходной дорожки, установку детской площадки и её ограждение. В качестве доли трудового участия мы пообещали демонтировать старые плиты пешеходной дорожки и качели-песочницы во дворе.

Анастасия КУРМАЗОВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Взлом мирового масштаба. АТАКА ХАКЕРОВ
Салют в Иркутске на 9 мая
Торжественное вручение паспортов 14-летним ангарчанам
Все новости категории

Спортивные новости
В одном ритме
Чемпионка России из Усолья
Иркутская гимнастка завоевала «золото» международного турнира в Португалии
Все новости категории

Реклама

__________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Задержан на 15 суток
Платите долги!
Упал с 6-го этажа
Все новости категории

Общество
Дадут не всем
Антикварная штучка
Одна сатана
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (206)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru