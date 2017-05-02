Дадут не всем

Принято решение о том, какие именно дворы и общественные территории получат финансирование по партийной программе «Городская среда». Напомним, на эти цели в 2017 году из бюджетов разных уровней Ангарску выделено 88 миллионов рублей.
Всего на рассмотрение в специальную комиссию, созданную при администрации АГО, поступило 129 заявок. Из них 14 касалось общественных территорий, остальные – дворов. 15 заявок содержали неполный пакет документов. А между остальными пришлось выбирать. Рейтинг составлялся по нескольким показателям, например, процент собираемости квартплаты в доме, степень благоустройства, наличие совета дома и так далее. Так что получить финансирование в унылый, пустынный двор дома, в котором живёт много неплательщиков, было нереально.
Первое место в списке и ровно 100 баллов по оценочной шкале получил дом № 9 микрорайона 18. Далее в списке следуют ещё 15 дворов из 22 квартала, 60, 93, 75, 84 и микрорайонов 9, 6а, 6, 17а, 34, 22, 12а, 19. Остальные в списке (а это ещё 55 дворов) будут ждать своей очереди в следующем году, а то и в 2019. Возможно, кому-то повезёт. Если при ремонте победителей получится сэкономить, эти средства отдадут им. - Нужно ли будет нам в следующем году снова проводить собрание и оформлять заявку?
- недоумевает председатель ТСЖ «14-й дом, 7 микрорайон» Людмила ПОЛОВИНКИНА, чей дом оказался 25-м в списке. - Меня ведь не поймут собственники: зачем каждый год заниматься бесполезной работой? Критерии оценки были несколько странными, особенно мне не верится, что могут в реальности существовать дома со стопроцентной оплатой.
Тем не менее победителей не судят, и теперь радостные собственники ожидают начала работ.
- Пока мы не знаем, во сколько обойдётся наш проект, думаю, он будет самым дорогим,
- рассказала нашей газете председатель ТСН «Новая жизнь» Александра ПОНОМАРЁВА (дом № 2, мрн 12А). - Потому что мы запланировали сразу и ремонт внутриквартального проезда с организацией парковок, замену пешеходной дорожки, установку детской площадки и её ограждение. В качестве доли трудового участия мы пообещали демонтировать старые плиты пешеходной дорожки и качели-песочницы во дворе.
Анастасия КУРМАЗОВА
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