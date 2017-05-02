Тысяча к Дню Победы

Сибирские новости

Законопроектом предлагается выплачивать в виде меры дополнительной социальной поддержки гражданам, имеющим статус детей ВОВ и не имеющим при этом статуса ветерана или инвалида Великой Отечественной войны, по 1 тысяче рублей ежегодно к 9 мая.По данным на 1 сентября 2016 года, в Иркутской области проживают 179 тысяч 425 человек, родившихся в период с 23 июня 1923 года по 2 сентября 1945 года, то есть имеющих право на такую меру социальной поддержки. На выплаты ежегодно потребуется 182,5 миллиона рублей с учетом затрат на доставку, сообщает пресс-служба Законодательного собрания. При этом мера поддержки будет носить заявительный характер.