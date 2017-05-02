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Они всё знают


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Вчера, 22:57
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Они всё знают
Конец 90-х годов. БТИ на рабочем месте.
Фото из личного альбома И. КЛИНК


Бюро технической инвентаризации (БТИ) России исполняется 90 лет. Эту работу выполняли труженики редкой профессии. Это очень кропотливая, требующая внимания, ответственности, особого отношения работа. Все строения должны быть измерены и описаны со всех сторон. Где находится, из чего построено, сколько стоит, кому принадлежит, каков процент износа – все о любом строении расскажет технический паспорт, изготовленный работниками БТИ.

Работают в БТИ или один месяц, или всю жизнь. Это говорит о многом. Многие годы в Ангарске работали Л.А. ВЕТРОВА, Л.А. МИКШИНА, С.М. КОЛЕСНИКОВА,
Г.П. ПЛЕСОВСКИХ, В.П. МИНЧЕНКО.

Сейчас в Ангарске работает одно областное БТИ, руководит которым более 10 лет Анастасия Александровна РАКОВСКАЯ. Вместе с ней работают Ю.В. ЛАТЫШЕВА, С.Ю. МАРЧЕНКО, Ж.М. ТИМОФЕЕВА, Е.А. ПОНОМАРЕВА, Н.Б. ГОРБУНОВА, М.Е. РАКОВСКИЙ.

Поздравляю всех бывших и настоящих работников БТИ г. Ангарска. Желаю им здоровья и успехов во всем.

Ирина Христьяновна КЛИНК,
почетный инвентаризатор России
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