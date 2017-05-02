Где родился, там и пригодился

Так считает 4000-й подписчик нашей газеты 44-летний Михаил Васильевич ПУШНИЦА. Работает он пожарным в пожарной части № 19 практически всю жизнь.Михаил ПУШНИЦА: «Мы и зимой прекрасно умеем отдыхать!»
Михаил Васильевич из тех мужчин, из которых информацию нужно клещами вытаскивать. А вы, говорит, вопросы задавайте, я отвечу.
Итак, он коренной ангарчанин. Родители сюда приехали в гости к тетушкам-дядюшкам, нашли друг друга здесь и остались жить в нашем городе. Вот и наш подписчик тоже любит Ангарск и уезжать из города никуда не планирует.
Газету нашу выписывает жена Михаила Ольга Николаевна ПУШНИЦА, она работает завучем по безопасности в школе № 10. Получается, несмотря на разные ведомства, по сути у мужа и жены профессии похожие, смежные, можно сказать.
- Вообще газету помню с детства, когда она ещё называлась «Знаменем коммунизма»,
- говорит подписчик. - Вначале её выписывали наши родители, а теперь и мы с женой. Вот дети наши уже газету не читают. Выросли, разъехались.
Старшему, Владиславу Михайловичу, 22 года, он уже окончил в Петербурге институт и собирается дальше учиться в магистратуре.
Младший, 19-летний Александр Михайлович, учится в МФТИ (Московский физико-технический институт).
Мария ИЛЬЮШКИНА,
фото из архива
М.В. ПУШНИЦЫ
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