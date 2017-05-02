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БОЛЬШАЯ УБОРКА


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Вчера, 23:15
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Объект № 804 на АЭХК готовится к выводу из эксплуатации

БОЛЬШАЯ УБОРКА
Насколько стало известно нашей газете, отходы после демонтажа объекта № 804 предполагается вывезти с территории Ангарска.
Фото предоставлено пресс-службой АЭХК


На Ангарском электролизном химическом комбинате завершается этап подготовки к выводу из эксплуатации одного из корпусов завода, остановленного ещё в 90-е годы прошлого столетия.

Напомним ангарчанам, речь идёт о выводе из эксплуатации объекта № 804. Это корпус бывшего диффузионного завода АЭХК.

Далее на очереди сооружение № 310, здание № 802, склад 35, вывод сублиматного производства.

Вывод из эксплуатации всех этих зданий и сооружений - это работа в рамках одного из направлений стратегии развития топливной компании ТВЭЛ. Дело в том, что современные технологии предполагают оптимизацию площадей действующих предприятий, поэтому задача по выводу из эксплуатации избыточных площадей нынче поставлена перед всеми предприятиями топливного комплекса.

Наталья ОЖОГИНА

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