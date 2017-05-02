Как проходит юбилей Иркутской области в Москве

Они проходят в парке имени Горького. 19 мая, в 11 утра по московскому времени туда прибыл Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и гости. Среди них делегации Правительства Москвы, депутатов Государственной Думы, федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации, соседних регионов: Республики Бурятия, Забайкальского края, Новосибирской области. Прибыли руководитель фракции КПРФ в парламенте страны Геннадий Зюганов, депутат Государственной Думы от Иркутской области Михаил Щапов, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба. Законодательное Собрание Иркутской области представляют вице-спикер Кузьма Алдаров и руководитель аппарата Дмитрий Авдеев. Председатель Законодательного Собрания области Сергей Брилка направил участникам и гостям мероприятия слова приветствия.Гости осмотрели стенды с информацией об экономическом развитии региона. Презентацию ключевых проектов провели 15 крупнейших компаний, которые работают в Иркутской области. Среди них АО «Фармасинтез», ПАО «Корпорация «Иркут», ООО «Иркутская нефтяная компания», ПАО «Высочайший», ПАО «Полюс», Иркутский национальный исследовательский технический университет и другие. В парке проходит выставка декоративно-прикладного искусства «Земля Иркутская. Сибирь мастеровая». На ней свои изделия представили 28 мастеров региона. В парке они проводят мастер-классы для всех желающих.В 12 часов дня по московскому времени начался праздничный концерт. Он проходит на сцене расположенной у главного фонтана парка. На ней установлены светодиодные экраны, на которые с трех видеокамер и квадрокоптера ведётся прямая трансляция. Открыл программу Губернатор Сергей Левченко.сказал Сергей Левченко.Познакомиться с историей области гостям праздника помогут творческие коллективы. В Москву прибыло 320 артистов из нашего региона. Концертная программа состоит из 10 блоков, которые рассказывают о развитии и становлении Иркутской области. Так, например, в блоке «Легенды седого Байкала» артисты покажут зрителям шаманский обряд, бурятский танец «Охота на волков», услышат горловое пение, затем все участники исполнят национальный бурятский танец «Ёхор». Далее в программе блоки об освоении Сибири казаками, декабристах, становлении Иркутской области, сибиряках на фронте, стройках века. Одним из элементов программы станут видеоприветы, которые записали жители региона. Завершит праздник блок «Иркутская область сегодня», где выступят молодёжные коллективы: школа современной хореографии «Шаги», студенты Иркутского областного колледжа культуры и команда КВН «Раисы». Праздник продлится до 22 часов по московскому времени.