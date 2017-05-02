Бубновки больше не будет

Как пояснил Владимир Родионов, принятое решение о ликвидации населенного пункта Бубновка из-за отсутствия перспективы его развития даст возможность рассматривать вопрос о предоставлении гражданам единовременных социальных выплат на приобретение жилья. Тем самым пострадавшие во время пожара и жители, которые не потеряли свои дома, получат средства на переезд из поселка в другие населенные пункты. В 2015- 2016 годы такой механизм закрытия применялся при расселении поселков Согдиондон и Горная Чуя.Владимир Родионов сообщил, что по поручению министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина Александр Трай осмотрел пункт временного размещения для погорельцев в Киренске, там сегодня установили стиральные машины и водонагревательные котлы. Побывал в селе Макарово, где подготовлено место под резервный ПВР, но в нем пока нет необходимости. Федеральный чиновник высоко оценил работу пункта выдачи гуманитарной помощи в комплексном центре социального обслуживания населения Киренска, а также осмотрел дома, которые планируются для переселения погорельцев в поселке Алексеевский и в Киренске в микрорайоне Мельничный. Всю информацию о мерах, принимаемых по ликвидации последствий пожара и о помощи жителям, Александр Трай отправляет непосредственно Максиму Топилину.Также вопрос о мерах, принимаемых по ликвидации последствий пожаров, и оказании помощи погорельцам 18 мая рассматривался на 50-й сессии Законодательного собрания региона. Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Виктор Кондрашов сообщил депутатам, о мерах поддержки погорельцев и о выполнении поручений Президента РФ по обеспечению их жильем.Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина отметила, что дома, планируемые под переселение погорельцев в Киренском районе, обследованы специалистами служб Строй - и Жилнадзора, областного УКСа. На достройку домов требуется 190 млн. рублей, эти средства сейчас будут выделены из областного бюджета, в дальнейшем они могут быть возмещены из федеральной казны. В микрорайоне Мельничном Киренска переселенцам будет выделено 50 квартир, в Алексеевске – 63. Председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка отметил, что Правительство региона и муниципалитет основательно занимаются вопросами, которые возникли в связи с пожарами, проведена скрупулезная глубокая работа, депутаты готовы поддержать областное Правительство в скорейшем решении вопросов пострадавших от пожаров территорий.