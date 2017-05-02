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Бубновки больше не будет


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Сегодня, 13:58
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Бубновки больше не будет

Жители поселка Бубновка поддержали обращение Губернатора Иркутской области Сергея Левченко к Президенту РФ Владимиру Путину и приняли решение о ликвидации своего населенного пункта. Вопрос о закрытии поселка рассматривался 18 мая на сельском сходе, на котором присутствовал ответственный сотрудник Министерства труда и социальной защиты РФ Александр Трай, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, заместитель министра Светлана Иевлева. Вел заседание мэр Киренского района Кирилл Свистелин. На сходе в Киренске собрались 237 жителей Бубновки, в том числе и те, чьи дома уцелели. По итогам схода за ликвидацию населенного пункта Поселок Бубновка проголосовали 230 человек.

Как пояснил Владимир Родионов, принятое решение о ликвидации населенного пункта Бубновка из-за отсутствия перспективы его развития даст возможность рассматривать вопрос о предоставлении гражданам единовременных социальных выплат на приобретение жилья. Тем самым пострадавшие во время пожара и жители, которые не потеряли свои дома, получат средства на переезд из поселка в другие населенные пункты. В 2015- 2016 годы такой механизм закрытия применялся при расселении поселков Согдиондон и Горная Чуя.

Владимир Родионов сообщил, что по поручению министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина Александр Трай осмотрел пункт временного размещения для погорельцев в Киренске, там сегодня установили стиральные машины и водонагревательные котлы. Побывал в селе Макарово, где подготовлено место под резервный ПВР, но в нем пока нет необходимости. Федеральный чиновник высоко оценил работу пункта выдачи гуманитарной помощи в комплексном центре социального обслуживания населения Киренска, а также осмотрел дома, которые планируются для переселения погорельцев в поселке Алексеевский и в Киренске в микрорайоне Мельничный. Всю информацию о мерах, принимаемых по ликвидации последствий пожара и о помощи жителям, Александр Трай отправляет непосредственно Максиму Топилину.

Также вопрос о мерах, принимаемых по ликвидации последствий пожаров, и оказании помощи погорельцам 18 мая рассматривался на 50-й сессии Законодательного собрания региона. Заместитель Председателя Правительства Иркутской области Виктор Кондрашов сообщил депутатам, о мерах поддержки погорельцев и о выполнении поручений Президента РФ по обеспечению их жильем.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина отметила, что дома, планируемые под переселение погорельцев в Киренском районе, обследованы специалистами служб Строй - и Жилнадзора, областного УКСа. На достройку домов требуется 190 млн. рублей, эти средства сейчас будут выделены из областного бюджета, в дальнейшем они могут быть возмещены из федеральной казны. В микрорайоне Мельничном Киренска переселенцам будет выделено 50 квартир, в Алексеевске – 63. Председатель Законодательного Собрания Сергей Брилка отметил, что Правительство региона и муниципалитет основательно занимаются вопросами, которые возникли в связи с пожарами, проведена скрупулезная глубокая работа, депутаты готовы поддержать областное Правительство в скорейшем решении вопросов пострадавших от пожаров территорий.

irkobl.ru
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