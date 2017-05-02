Первый уголь отправлен в Бодайбо по Лене

В период навигации для предстоящего отопительного периода 2017-2018 гг планируется доставить не менее 95 тыс. тонн угля и 6 тыс. тонн нефтеналивного груза. На сегодняшний день по результатам конкурсных процедур заключены договоры и муниципальные контракты на приобретение и доставку основного объема топлива со следующими поставщиками: ООО «ВЛСК», ООО «Витим-Лес», ООО «Терминал ВЛРП».Реализация программы северного завоза в регионе находится на постоянном контроле Правительства Иркутской области. Осуществляется ежедневный мониторинг ситуации по завозу топливно-энергетических ресурсов для нужд организаций жилищно-коммунального комплекса, а также гидрологической обстановки на реках Лена и Витим. Все проблемные вопросы в тесном взаимодействии с участниками навигации (ВСЖД – филиал ОАО «РЖД», Осетровский речной порт, поставщики топлива) решаются в оперативном порядке.В ходе заседаний штаба по северному завозу, проходящих еженедельно в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, отмечается готовность сил и средств всех участников процесса. Вместе с тем, специалисты-метеорологи отмечают высокую вероятность маловодности реки Лена и ее притоков, как и в предыдущие годы.