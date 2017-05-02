.
,

На борьбу с сибирским шелкопрядом


0

Вчера, 11:37
 Количество просмотров: 132
    

На борьбу с сибирским шелкопрядом

На территории Черемховского и Заларинского районов Иркутской области начались мероприятия по борьбе с распространением сибирского шелкопряда. После проведенной инвентаризации определена площадь поражения вредителем – 19 503,7 га, из которых 17 456 га будет обработано авиационным способом. Самолет Ан-2 с оборудованием для распыления химиката прилетел в Приангарье и приступил к работе. Для подавления численности шелкопряда подготовлено 1580 литров химического препарата «Клонрин, КЭ», который не является опасным для людей и других животных кроме чешуекрылых насекомых.

– Применять препарат разрешено только при подходящих погодных условиях – отсутствии ветра, осадков и облачности. В случае, если не обработать пораженные вредителем территории вовремя, гусеница окуклится и превратится в мотылька. Тогда площади очагов поражения шелкопрядом увеличатся в несколько раз, – сообщил начальник управления лесного хозяйства министерства лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков.

Кроме авиационного способа борьбы с шелкопрядом планируются и наземные работы. В Качугском районе с помощью спецавтомобиля будет обработано 2047,7 га леса. В общем на уничтожение и подавление численности вредителя выделено более 15,6 млн рублей из федерального бюджета и 5,7 млн рублей из собственных средств ОГАУ «Черемховский лесхоз». На время проведения работ, которые продлятся еще около семи дней, гражданам запрещено посещать леса в зонах авиационного распыления химического средства.

irkobl.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Взлом мирового масштаба. АТАКА ХАКЕРОВ
Салют в Иркутске на 9 мая
Торжественное вручение паспортов 14-летним ангарчанам
Все новости категории

Спортивные новости
Как прошел «Российский Азимут»
Первенство области по художественной гимнастике прошло в Усть-Куте
Золото и бронза на первенстве России по боксу
Все новости категории

Реклама

__________________________
Руководителю
требуется
менеджер в офис
ДОХОД - 45 000 руб.
т. 8-901-159-54-21 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Полицейских задержали за сбыт наркотиков
22-летний ангарчанин зарезал женщину на почве личных неприязненных отношений
Уже 450 жертв мошенников с начала года
Все новости категории

Общество
Итоги международного фестиваля «Лукоморье на Байкале»
Месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов
На борьбу с сибирским шелкопрядом
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (238)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru