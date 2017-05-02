На борьбу с сибирским шелкопрядом

– сообщил начальник управления лесного хозяйства министерства лесного комплекса Иркутской области Валентин Широков.Кроме авиационного способа борьбы с шелкопрядом планируются и наземные работы. В Качугском районе с помощью спецавтомобиля будет обработано 2047,7 га леса. В общем на уничтожение и подавление численности вредителя выделено более 15,6 млн рублей из федерального бюджета и 5,7 млн рублей из собственных средств ОГАУ «Черемховский лесхоз». На время проведения работ, которые продлятся еще около семи дней, гражданам запрещено посещать леса в зонах авиационного распыления химического средства.