Месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов

В период проведения месячника для жителей региона будет работать «горячая линия» по вопросу качества и безопасности ранних овощей и фруктов. С 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) специалисты службы по телефонам 8 (3952) 24-38-14 будут принимать звонки от населения о несанкционированной торговле и фактах продажи некачественных продуктах.