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Месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов


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Вчера, 11:59
 Количество просмотров: 97
    

Месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов

В Иркутской области с 24 мая по 23 июня 2017 года объявлен месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов. Об этом сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Сергей Петров. Мероприятие организовано для обеспечения безопасности услуг, оказываемых в розничной торговле, предотвращения заболеваний, связанных с употреблением некачественной продовольственной продукции в летний период.

В период проведения месячника для жителей региона будет работать «горячая линия» по вопросу качества и безопасности ранних овощей и фруктов. С 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья) специалисты службы по телефонам 8 (3952) 24-38-14 будут принимать звонки от населения о несанкционированной торговле и фактах продажи некачественных продуктах.

irkobl.ru
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