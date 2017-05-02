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Итоги международного фестиваля «Лукоморье на Байкале»


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Вчера, 12:21
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Итоги международного фестиваля «Лукоморье на Байкале»

В течение 10 дней в селе Савватеевка Ангарского района лучшие резчики из 26 стран создавали свои скульптуры. Темой конкурса в этом году выбрана «Надежда», а символом станет скульптура «Байкал – надежда человечества». Экспозиция изображает дух Байкала, а рядом расположены обитатели озера.

В 2017 году, наряду с постоянными участниками, которые уже неоднократно участвовали в фестивале, впервые приехали скульпторы из Канады, Непала, Индии, Бразилии, Эстонии, Норвегии, Чили, Уганды, Австралии, Аргентины, Израиля, Зимбабве, Эквадора.

На закрытии были названы имена победителей: первое место занял Hikaru Kodama (Япония) и его скульптура «Небеса и земля», на втором – Илья Польский (г.Сергиев Посад), скульптура «Уличный концерт», третье – у Андрея Кошелева и Александр Парфенова (г.Красноярск) с работой под названием «Надежда».

– Приятно видеть, что в день закрытия много людей, жителей нашей области гостей из-за рубежа. Фестиваль «Лукоморье на Байкале» с каждым годом крепнет и становится все более масштабным. Это очень красивое место само по себе, к тому же именно в нашем регионе за годы проведения международных соревнований, вырос единственный в России парк деревянных скульптур под открытым небом, находящихся в естественной среде, – отметила руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» традиционно входит в Событийный календарь Агентства по туризму Иркутской области. Это позволяет турфирмам включать посещение уникального места в ознакомительные маршруты для гостей нашего региона. В этом году на Байкальском тракте будет открыт филиал выставочной площадки «Лукоморья», рядом с архитектурно-этнографическим музеем «Тальцы». Часть фигур будет перевезена туда, чтобы как можно больше туристов могли увидеть деревянные скульптуры своим глазами.

Справка:
Международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» (ранее «Лукоморье») впервые прошел в 2011 году. За шесть лет его существования в мероприятиях приняли участие более ста скульпторов из разных стран мира (Мексики, Японии, Дании, Ирана, Германии, Южной Кореи, Казахстана, Бельгии), а также умельцы почти из всех регионов России. Сейчас парк скульптур, находящийся в селе Савватеевка, является единственным в мире, где круглый год стоят скульптуры из сосны. На данный момент их больше 180.

irkobl.ru
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