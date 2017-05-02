Кто получит страховку?

Светлана Борисовна

КАЖАЕВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Как я уже поясняла ранее, заёмщик при заключении договора потребительского кредита по его личному желанию может заключить договор страхования. Это может быть договор страхования от потери работы или договор добровольного страхования жизни и здоровья или иной договор по вашему усмотрению. Как заемщик вы можете заключить договор добровольного страхования, к примеру, жизни и здоровья с любой страховой компанией на ваш выбор. В данном договоре страхования вы выступаете как страхователь и выгодоприобретатель. Выгодоприобретателем также может быть банк (как договоритесь с банком). Проще говоря, страхователь - тот, кто заключает договор страхования и оплачивает страховую премию (взнос) в страховую компанию, а выгодоприобретатель - лицо, кто получает страховку в случае наступления страхового события.Если вы как заёмщик раньше установленного срока погасили свои обязательства по кредитному договору, то имеете право обратиться в страховую компанию о возврате денежной (выкупной) суммы по договору страхования жизни, который заключался как страховая защита кредитного договора. Полученная от страховой компании выкупная сумма облагается налогом на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) с учетом особенностей, определенных ст. 213 Налогового кодекса РФ. В частности, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 213 кодекса в случаях досрочного расторжения договоров добровольного страхования жизни при досрочном расторжении кредитного договора (за исключением случаев досрочного расторжения договоров добровольного страхования жизни по причинам, не зависящим от воли сторон) и возврата физическим лицам денежной (выкупной) суммы, подлежащей в соответствии с правилами страхования и условиями указанных договоров выплате при досрочном расторжении таких договоров, налогообложению подлежит полученный доход за вычетом сумм внесенных налогоплательщиком страховых взносов.