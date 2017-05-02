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Кто получит страховку?


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Вчера, 11:02
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Уважаемые ангарчане, продолжаем цикл статей по налогообложению. Во вторничном номере № 26 от 14.03.2017 г. был опубликован материал «Кто получит страховку?». В продолжение этой темы я расскажу, надо ли при досрочном расторжении договора страхования с возвращенной денежной (выкупной) суммы платить налог на доходы физических лиц.

Как я уже поясняла ранее, заёмщик при заключении договора потребительского кредита по его личному желанию может заключить договор страхования. Это может быть договор страхования от потери работы или договор добровольного страхования жизни и здоровья или иной договор по вашему усмотрению. Как заемщик вы можете заключить договор добровольного страхования, к примеру, жизни и здоровья с любой страховой компанией на ваш выбор. В данном договоре страхования вы выступаете как страхователь и выгодоприобретатель. Выгодоприобретателем также может быть банк (как договоритесь с банком). Проще говоря, страхователь - тот, кто заключает договор страхования и оплачивает страховую премию (взнос) в страховую компанию, а выгодоприобретатель - лицо, кто получает страховку в случае наступления страхового события.

Если вы как заёмщик раньше установленного срока погасили свои обязательства по кредитному договору, то имеете право обратиться в страховую компанию о возврате денежной (выкупной) суммы по договору страхования жизни, который заключался как страховая защита кредитного договора. Полученная от страховой компании выкупная сумма облагается налогом на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) с учетом особенностей, определенных ст. 213 Налогового кодекса РФ. В частности, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 213 кодекса в случаях досрочного расторжения договоров добровольного страхования жизни при досрочном расторжении кредитного договора (за исключением случаев досрочного расторжения договоров добровольного страхования жизни по причинам, не зависящим от воли сторон) и возврата физическим лицам денежной (выкупной) суммы, подлежащей в соответствии с правилами страхования и условиями указанных договоров выплате при досрочном расторжении таких договоров, налогообложению подлежит полученный доход за вычетом сумм внесенных налогоплательщиком страховых взносов.

Светлана Борисовна
КАЖАЕВА

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