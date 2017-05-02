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Невидимые


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Вчера, 11:52
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Кто живёт в ангарских колодцах

В минувшую субботу, 20 мая, представители благотворительного фонда «Будущее Сибири» провели очередную акцию «Накорми голодного». Мы решили посмотреть, кто же в нашем городе нуждается в бесплатном питании.

Невидимые
Кормят нуждающихся раз в неделю, по субботам, с 12.00 до 14.00.
Фото Николая СТЕРНИНА


Нас сразу предупредили, что стараются кормить тех, кто действительно живёт на улице. Потому что голодные бывают разные, и на всех бесплатной еды не напасёшься. Например, как-то позвонила в фонд пожилая женщина и плача рассказала, что ей совершенно нечего есть. Фонд не занимается подвозом еды домой, но решили сделать исключение. Уж больно бабуля плакала. Купили макароны, гречку, консервы, приехали. Она всё приняла с благодарностью, а потом попросила купить ещё минтая коту! И услышав, что волонтёры кормят только людей, страшно разозлилась.

Место дислокации – улица Горького, вернее, самое её начало, там, где она почти переходит в Московский тракт. Места там заброшенные и унылые. Нам говорят, что искать накрытый стол надо где-то за недостроем – полуразвалившейся кирпичной коробкой, от которой осталась лишь одна стена. И эта самая стена отгораживает от редких прохожих и проезжающих машин совсем другую жизнь.

Мы пробираемся через кучи мусора, бутылок и тряпок, наполовину сгоревших. Тропинка едва заметна, и даже не верится, что мы идём по верному пути: как здесь можно кого-то кормить? Однако, оказавшись «за стеной», в каком-то узком и чрезвычайно захламлённом коридоре между стеной недостроя и задними стенками гаражей, действительно видим группу людей. Все они столпились вокруг бывшей тумбочки, которая теперь выполняет функцию стола. На ней – небольшой походный бак для горячей пищи, одноразовая посуда, термос. Люди стоят вокруг, сидят чуть в отдалении на корточках, а кто-то устроился на старом, продавленном кресле. Видно, что здесь действительно часто собираются, чтобы устроить посиделки.

Больше всего поражает возраст собравшихся. Все они молодые, крепкие. В основном мужчины, но есть и несколько женщин. Грязные, но не чрезмерно. Все в наколках. В глаза стараются поначалу не смотреть. Волонтёры говорят: стесняются. Мы интересуемся, кто все эти люди, где они живут и чем зарабатывают.

- В основном недавно освободившиеся из мест лишения свободы. Большинство – бывшие детдомовские. Нет у них ни определённой профессии, ни документов. Живут зимой в колодцах. Гибнут там, конечно. То пожар устроят, то трубу повредят, кипятком их зальёт. А летом кто где, - отвечают волонтёры.

- Летом мы на таборе живём, - охотно объясняет девушка, примостившаяся в кресле. И показывает куда-то в сторону вокзала. - Вон там. И ещё есть пара мест. Я вот из детдома. У меня, между прочим, в Заларях квартира, государством выделенная, стоит. Надо только паспорт сделать, чтобы её получить.

Вроде бы звучит оптимистично, но волонтёры фонда тихонько поясняют, что планы этих людей не всегда совпадают с реальностью.

- Не будут они ходить по инстанциям, чтобы сделать документы. Не любят чиновников, не любят «светиться», как они сами говорят, на глаза показываться. Их надо буквально брать за руку и ходить вместе с ними. А кто этим будет заниматься?

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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