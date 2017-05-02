Кто живёт в ангарских колодцах

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

Нас сразу предупредили, что стараются кормить тех, кто действительно живёт на улице. Потому что голодные бывают разные, и на всех бесплатной еды не напасёшься. Например, как-то позвонила в фонд пожилая женщина и плача рассказала, что ей совершенно нечего есть. Фонд не занимается подвозом еды домой, но решили сделать исключение. Уж больно бабуля плакала. Купили макароны, гречку, консервы, приехали. Она всё приняла с благодарностью, а потом попросила купить ещё минтая коту! И услышав, что волонтёры кормят только людей, страшно разозлилась.Место дислокации – улица Горького, вернее, самое её начало, там, где она почти переходит в Московский тракт. Места там заброшенные и унылые. Нам говорят, что искать накрытый стол надо где-то за недостроем – полуразвалившейся кирпичной коробкой, от которой осталась лишь одна стена. И эта самая стена отгораживает от редких прохожих и проезжающих машин совсем другую жизнь.Мы пробираемся через кучи мусора, бутылок и тряпок, наполовину сгоревших. Тропинка едва заметна, и даже не верится, что мы идём по верному пути: как здесь можно кого-то кормить? Однако, оказавшись «за стеной», в каком-то узком и чрезвычайно захламлённом коридоре между стеной недостроя и задними стенками гаражей, действительно видим группу людей. Все они столпились вокруг бывшей тумбочки, которая теперь выполняет функцию стола. На ней – небольшой походный бак для горячей пищи, одноразовая посуда, термос. Люди стоят вокруг, сидят чуть в отдалении на корточках, а кто-то устроился на старом, продавленном кресле. Видно, что здесь действительно часто собираются, чтобы устроить посиделки.Больше всего поражает возраст собравшихся. Все они молодые, крепкие. В основном мужчины, но есть и несколько женщин. Грязные, но не чрезмерно. Все в наколках. В глаза стараются поначалу не смотреть. Волонтёры говорят: стесняются. Мы интересуемся, кто все эти люди, где они живут и чем зарабатывают.- отвечают волонтёры.- охотно объясняет девушка, примостившаяся в кресле. И показывает куда-то в сторону вокзала. -Вроде бы звучит оптимистично, но волонтёры фонда тихонько поясняют, что планы этих людей не всегда совпадают с реальностью.