.
,

Мурашки есть


0

Вчера, 12:20
 Количество просмотров: 87
    

Не зря говорят, что песня жить помогает. Научно доказано, что петь полезно для здоровья. В это воскресенье в ДК «Энергетик» прошёл отборочный тур областного конкурса «Битва хоров».

Мурашки есть
Вот он, лучший хор города - «Беспокойные сердца». 26 пенсионеров, от пения которых мурашки бегают.
Фото Николая СТЕРНИНА


Слушателей почти и не было – зал пустой. Конкурсанты смотрели сами на себя. И это вопреки тому, что конкурс региональный. И даже не просто конкурс, а целый фестиваль хоров, как отметили организаторы.

Проходит он уже второй год подряд. Организует «Союз пенсионеров России» совместно с общественной организацией развития гражданского общества «Клуб «Губерния». Вторые выиграли федеральный грант в 600 тысяч рублей, на эти деньги и проводят. Прежде чем собрать всех на гала-концерте, проходят отборочные туры. В Ангарске как раз был один из них. Собрали 9 коллективов. Участники приехали из Куйтуна, Нижнеудинска, Черемхова и посёлка Улькан. 5 хоров отстаивали честь Ангарска. По замыслу каждый коллектив должен исполнить три песни – военную, лирическую и ту, которая по душе самим. Трое победителей получают право ехать на финальный этап конкурса, он пройдёт в областном центре этой осенью.

«Битвой» этот конкурс можно было назвать с большой натяжкой. Не было не только битвы, даже банальной конкуренцией не пахло. Тех, кто готовился к выступлению, поддерживали и подбадривали коллеги, а тех, кто уже отстрелялся, искренне хвалили. Ну где такое видано?

- Мы уже не в том возрасте, чтобы шпильки друг другу вставлять! – объясняют участницы конкурса из Куйтуна.

Все участники – пенсионеры. Бывшие повара, электрики, инженеры, учителя. Ни одного профессионального музыканта. Для всех пение – хобби. Для многих – длиною в жизнь.

- Я всю жизнь пою, уже не могу без этого. Один раз только перерыв делала, когда муж умер. Тогда думала, что не вернусь уже на сцену, но нет, не смогла. Теперь говорю, когда помирать буду, чтобы все мои песенники со мной положили. Я и там петь буду! – 67-летняя Екатерина АРБАТСКАЯ, участница хора «Русская песня» из ДК «Энергетик», признаётся, что благодаря песне пережила многие жизненные потрясения.

Видимо, это и есть рецепт хорошего настроения. Замучили проблемы - не пей, а пой.

То, что среди участников не было профессионалов, вовсе не значит, что это был конкурс самодеятельности. Большинство хоров существует по 20-30 лет. Многие получили звания «народного» и имеют столько регалий, что дадут жару любому. В том числе и тем, кто думает, что хоровое искусство покрылось плесенью и потихоньку умирает.

- Ангарск – хоровой город. У нас столько интересных коллективов! «Красную гвоздику» мне торжественно передала Валентина ГАЕВА в 2011 году, когда уходила на пенсию. Хормейстер по образованию, я никогда не руководила хором – не сложилось. А здесь такая возможность! Цель нашу я сразу определила – не шумиха и успех, а полная самоотдача. Каждую репетицию поём как в последний раз, - делится секретами успеха руководитель хора «Красная гвоздика» Наталья ПОПОВА.

Успеха этот коллектив действительно добился. Именно он стал победителем конкурса в прошлом году. Наталья признаётся, что многим участникам хора пение продлевает жизнь.

Ольга КНЯЗЕВА


... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Взлом мирового масштаба. АТАКА ХАКЕРОВ
Салют в Иркутске на 9 мая
Торжественное вручение паспортов 14-летним ангарчанам
Все новости категории

Спортивные новости
Как прошел «Российский Азимут»
Первенство области по художественной гимнастике прошло в Усть-Куте
Золото и бронза на первенстве России по боксу
Все новости категории

Реклама

__________________________
Руководителю
требуется
менеджер в офис
ДОХОД - 45 000 руб.
т. 8-901-159-54-21 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Полицейских задержали за сбыт наркотиков
22-летний ангарчанин зарезал женщину на почве личных неприязненных отношений
Уже 450 жертв мошенников с начала года
Все новости категории

Общество
НЕФОРМАТ
Почтальон напомнит
Что будет?
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (252)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru