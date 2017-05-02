Мурашки есть

Не зря говорят, что песня жить помогает. Научно доказано, что петь полезно для здоровья. В это воскресенье в ДК «Энергетик» прошёл отборочный тур областного конкурса «Битва хоров». Вот он, лучший хор города - «Беспокойные сердца». 26 пенсионеров, от пения которых мурашки бегают.
Фото Николая СТЕРНИНА
Слушателей почти и не было – зал пустой. Конкурсанты смотрели сами на себя. И это вопреки тому, что конкурс региональный. И даже не просто конкурс, а целый фестиваль хоров, как отметили организаторы.
Проходит он уже второй год подряд. Организует «Союз пенсионеров России» совместно с общественной организацией развития гражданского общества «Клуб «Губерния». Вторые выиграли федеральный грант в 600 тысяч рублей, на эти деньги и проводят. Прежде чем собрать всех на гала-концерте, проходят отборочные туры. В Ангарске как раз был один из них. Собрали 9 коллективов. Участники приехали из Куйтуна, Нижнеудинска, Черемхова и посёлка Улькан. 5 хоров отстаивали честь Ангарска. По замыслу каждый коллектив должен исполнить три песни – военную, лирическую и ту, которая по душе самим. Трое победителей получают право ехать на финальный этап конкурса, он пройдёт в областном центре этой осенью.
«Битвой» этот конкурс можно было назвать с большой натяжкой. Не было не только битвы, даже банальной конкуренцией не пахло. Тех, кто готовился к выступлению, поддерживали и подбадривали коллеги, а тех, кто уже отстрелялся, искренне хвалили. Ну где такое видано?- Мы уже не в том возрасте, чтобы шпильки друг другу вставлять!
– объясняют участницы конкурса из Куйтуна.
Все участники – пенсионеры. Бывшие повара, электрики, инженеры, учителя. Ни одного профессионального музыканта. Для всех пение – хобби. Для многих – длиною в жизнь. - Я всю жизнь пою, уже не могу без этого. Один раз только перерыв делала, когда муж умер. Тогда думала, что не вернусь уже на сцену, но нет, не смогла. Теперь говорю, когда помирать буду, чтобы все мои песенники со мной положили. Я и там петь буду!
– 67-летняя Екатерина АРБАТСКАЯ, участница хора «Русская песня» из ДК «Энергетик», признаётся, что благодаря песне пережила многие жизненные потрясения.
Видимо, это и есть рецепт хорошего настроения. Замучили проблемы - не пей, а пой.
То, что среди участников не было профессионалов, вовсе не значит, что это был конкурс самодеятельности. Большинство хоров существует по 20-30 лет. Многие получили звания «народного» и имеют столько регалий, что дадут жару любому. В том числе и тем, кто думает, что хоровое искусство покрылось плесенью и потихоньку умирает. - Ангарск – хоровой город. У нас столько интересных коллективов! «Красную гвоздику» мне торжественно передала Валентина ГАЕВА в 2011 году, когда уходила на пенсию. Хормейстер по образованию, я никогда не руководила хором – не сложилось. А здесь такая возможность! Цель нашу я сразу определила – не шумиха и успех, а полная самоотдача. Каждую репетицию поём как в последний раз,
- делится секретами успеха руководитель хора «Красная гвоздика» Наталья ПОПОВА.
Успеха этот коллектив действительно добился. Именно он стал победителем конкурса в прошлом году. Наталья признаётся, что многим участникам хора пение продлевает жизнь.
Ольга КНЯЗЕВА
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