Мурашки есть

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА

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Слушателей почти и не было – зал пустой. Конкурсанты смотрели сами на себя. И это вопреки тому, что конкурс региональный. И даже не просто конкурс, а целый фестиваль хоров, как отметили организаторы.Проходит он уже второй год подряд. Организует «Союз пенсионеров России» совместно с общественной организацией развития гражданского общества «Клуб «Губерния». Вторые выиграли федеральный грант в 600 тысяч рублей, на эти деньги и проводят. Прежде чем собрать всех на гала-концерте, проходят отборочные туры. В Ангарске как раз был один из них. Собрали 9 коллективов. Участники приехали из Куйтуна, Нижнеудинска, Черемхова и посёлка Улькан. 5 хоров отстаивали честь Ангарска. По замыслу каждый коллектив должен исполнить три песни – военную, лирическую и ту, которая по душе самим. Трое победителей получают право ехать на финальный этап конкурса, он пройдёт в областном центре этой осенью.«Битвой» этот конкурс можно было назвать с большой натяжкой. Не было не только битвы, даже банальной конкуренцией не пахло. Тех, кто готовился к выступлению, поддерживали и подбадривали коллеги, а тех, кто уже отстрелялся, искренне хвалили. Ну где такое видано?– объясняют участницы конкурса из Куйтуна.Все участники – пенсионеры. Бывшие повара, электрики, инженеры, учителя. Ни одного профессионального музыканта. Для всех пение – хобби. Для многих – длиною в жизнь.– 67-летняя Екатерина АРБАТСКАЯ, участница хора «Русская песня» из ДК «Энергетик», признаётся, что благодаря песне пережила многие жизненные потрясения.Видимо, это и есть рецепт хорошего настроения. Замучили проблемы - не пей, а пой.То, что среди участников не было профессионалов, вовсе не значит, что это был конкурс самодеятельности. Большинство хоров существует по 20-30 лет. Многие получили звания «народного» и имеют столько регалий, что дадут жару любому. В том числе и тем, кто думает, что хоровое искусство покрылось плесенью и потихоньку умирает.- делится секретами успеха руководитель хора «Красная гвоздика» Наталья ПОПОВА.Успеха этот коллектив действительно добился. Именно он стал победителем конкурса в прошлом году. Наталья признаётся, что многим участникам хора пение продлевает жизнь.