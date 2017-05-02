Дайте воды!

фото предоставлено С. ИБРАГИМОВОЙ



Анастасия КУРМАЗОВА

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Однако без благоустройства пустырь в любое время выглядит неухоженным. В 29 микрорайоне и так не очень-то много растительности, только дворы около Ангарского проспекта могут похвастаться сохранившимися соснами (и там небольшой оставшийся участок леса планируется под застройку, несмотря на бурные протесты местных).На этом же пустыре нет ни одного кустика. Надеялись люди, что город предоставит хотя бы саженцы. Даже обратились за помощью к своему депутату Михаилу ЗЕЛЕНСКОМУ. Однако он смог помочь только личными средствами. То есть просто привёз саженцы со своего огорода, взял лопату и вместе с энтузиастами взялся облагораживать местность.- рассказала нашей газете председатель совета дома № 4 Светлана ИБРАГИМОВА. -