Дайте воды!

Наша газета уже писала, как жители нескольких домов 29 микрорайона пытаются следить за порядком на муниципальной земле, на пустыре между домами 17, 16, 20, 11 и 12. Несколько месяцев они просили администрацию навести на этом участке земли порядок, ведь всю зиму там не было ни одного дворника. Поняли, что просьбы остаются без ответа, и провели там самостоятельно субботник.Жители 29 микрорайона пытаются облагородить пустырь, принадлежащий муниципалитету.
фото предоставлено С. ИБРАГИМОВОЙ
Однако без благоустройства пустырь в любое время выглядит неухоженным. В 29 микрорайоне и так не очень-то много растительности, только дворы около Ангарского проспекта могут похвастаться сохранившимися соснами (и там небольшой оставшийся участок леса планируется под застройку, несмотря на бурные протесты местных).
На этом же пустыре нет ни одного кустика. Надеялись люди, что город предоставит хотя бы саженцы. Даже обратились за помощью к своему депутату Михаилу ЗЕЛЕНСКОМУ. Однако он смог помочь только личными средствами. То есть просто привёз саженцы со своего огорода, взял лопату и вместе с энтузиастами взялся облагораживать местность.- Всего мы насобирали 70 саженцев,
- рассказала нашей газете председатель совета дома № 4 Светлана ИБРАГИМОВА. - Решили в честь Дня Победы сделать аллею ветеранов. Развешали по подъездам объявления с просьбой приносить всё что можно из садов и огородов, приходить помогать высаживать. В итоге желающих набралось столько, что управились меньше чем за час! Осенью мы планируем посадить ещё.
Анастасия КУРМАЗОВА
... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30