Что будет?

23 МАЯ, ВТОРНИК



24 МАЯ, СРЕДА



25 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

26 МАЯ, ПЯТНИЦА

27 МАЯ, СУББОТА

28 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ



29 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

14.00 - очередное заседание Думы АГО, зал заседаний администрации АГО.14.00 - творческая встреча с ангарским поэтом А. БУШМЕЛЁВЫМ, ЦГБ, отдел краеведения (18 мрн, дом 1), вход свободный.15.30 - публичные слушания по проекту решения Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав АГО», зал заседаний администрации АГО, вход по паспорту.17.00 - всероссийская акция «День хорового пения», площадь у музея Победы.10.00 - форум «Ангарск. Простор для инвестиций будущего», ДК «Нефтехимик».14.00 - презентация фотовыставки Ирины КОЛЕГИНОЙ, ЦГБ, читальный зал (17 мрн, дом 4), вход свободный.17.30 - выставка художественных работ «Тебе, любимый город», концертная программа «Город нашей мечты», площадь у ДШИ № 4 (12а мрн, дом 14).11.00-18.00 - день открытых дверей во всех библиотеках, посвящённый Дню библиотекаря, вход свободный.17.00 - конференция «Ислам - религия мира», ДК «Нефтехимик».11.00-13.30 - открытие памятника первостроителям, парк строителей, праздничное шествие от парка строителей до площади Ленина.11.00-17.00 - Ангарский Арбат, ул. Глинки.11.00-14.00 - Литературный бульвар, парк за ДК «Нефтехимик».14.00-16.00 - фестиваль духовых инструментов, парк строителей.13.30-16.00 - праздничный концерт на площади Ленина.14.00-16.00 - праздничный концерт на площади перед музеем Победы.16.00-19.00 - танцплощадка, парк строителей.16.00-19.00 - «Фэшн показ» перед ТРЦ «Фестиваль».15.00-20.00 - концерт, танцплощадка в парке за ДК «Современник».18.00-20.00 - фестиваль танца «Танцуй, Ангарск» (спецгость – участница проекта «Танцы на ТНТ» Алиса ДАЦЕНКО), площадь перед стадионом «Ангара».20.00-22.00 - концерт на площади перед стадионом «Ангара».22.00 - праздничный фейерверк, площадь перед стадионом «Ангара».10.00 - первенство АГО по настольному теннису, школа № 5.12.00 - стритбол, парки Ангарска.18.30 - спектакль народного театра «Чудак» «Страсти по Торчалову» (режиссёр А. ГОВОРИН), ДК «Нефтехимик», комната № 11.18.30 - концерт Людмилы ШЕР, солистки Иркутского музыкального театра им. Н.М. ЗАГУРСКОГО, ДК «Нефтехимик».