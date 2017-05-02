Почтальон напомнит

Фото из архива семьи КАВЕРИНЫХ

Наталья ОЖОГИНА

Мы устали звать 3500-го подписчика ВОРОНЦОВУ

(12а мрн, дом № 15). Заждался вас подарочек!

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квитанцию и вашу любимую фотографию.

- говорит наша подписчица. -Елена сейчас в декрете, дочке Лизе год и 10 месяцев. Работала подписчица до декрета логистом в электротехнической компании «Планета Электрика», по образованию она экономист. Муж Елены Александр Каверин работает оператором в АНХК.- считает Елена. - Мы делаем раз в месяц фотосессии нашей дочери. И видим, как ребенок меняется. Нужно фотографировать детей постоянно.Елена и Александр любят путешествовать. Правда, пока дочь маленькая, долгие поездки даются им тяжело. Трудно ребёнку часами на одном месте сидеть. Но Каверины всё равно ездят. Пока недалеко: на Байкал в Листвянку, на турбазу «Ангара», в Лукоморье.- говорит Елена. -Отдельно Елена попросила поблагодарить почтальона родителей. В 38-м квартале у нас работает почтальоном Татьяна Сергеевна ШЛЯПНЕВА. Для тех, кто не знал или забыл, - она у нас ещё и известная актриса «Чудака».улыбается Елена.От нашей газеты подписчице достался сертификат в квест-комнату. Елена говорит, они там ни разу не бывали. Ну вот и повод сходить подвернулся.