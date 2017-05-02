Почтальон напомнит

Неправду говорят, что молодые люди предпочитают Интернет бумажной газете. Вот вам пример - наша 4500-я подписчица 30-летняя Елена КАВЕРИНА. Этот снимок сделан на турбазе «Ангара» год назад. Как видите, можно путешествовать и с совсем маленькими детьми.
Фото из архива семьи КАВЕРИНЫХ
- Конечно, можно в Интернете новости прочитать, но мне больше нравится бумага,
- говорит наша подписчица. - Мои родители Сергей и Тамара КАРАКУЛОВЫ и мама мужа Наталья КАВЕРИНА давно подписываются на газету «Время». Вот и мы с мужем решили. И сразу получили приз (а вчера мы узнали, что нашей дочке дали садик - двойная радость получилась). Кстати, в прошлом году мои родители тоже выиграли приз в вашей газете.
Елена сейчас в декрете, дочке Лизе год и 10 месяцев. Работала подписчица до декрета логистом в электротехнической компании «Планета Электрика», по образованию она экономист. Муж Елены Александр Каверин работает оператором в АНХК.
- Дети очень быстро растут,
- считает Елена. - Мы делаем раз в месяц фотосессии нашей дочери. И видим, как ребенок меняется. Нужно фотографировать детей постоянно.
Елена и Александр любят путешествовать. Правда, пока дочь маленькая, долгие поездки даются им тяжело. Трудно ребёнку часами на одном месте сидеть. Но Каверины всё равно ездят. Пока недалеко: на Байкал в Листвянку, на турбазу «Ангара», в Лукоморье.
- У родителей мужа есть дача в садоводстве «Хуторок». Много времени там проводим,
- говорит Елена. - Там всё растёт, есть две собаки, нашей дочери на даче очень интересно.
Отдельно Елена попросила поблагодарить почтальона родителей. В 38-м квартале у нас работает почтальоном Татьяна Сергеевна ШЛЯПНЕВА. Для тех, кто не знал или забыл, - она у нас ещё и известная актриса «Чудака».- Родители забудут подписаться, почтальон им напомнит, -
улыбается Елена.
От нашей газеты подписчице достался сертификат в квест-комнату. Елена говорит, они там ни разу не бывали. Ну вот и повод сходить подвернулся.
Наталья ОЖОГИНА
Мы устали звать 3500-го подписчика ВОРОНЦОВУ
(12а мрн, дом № 15). Заждался вас подарочек!
Приходите в редакцию, возьмите с собой паспорт,
квитанцию и вашу любимую фотографию.