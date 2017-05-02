.
,

Почтальон напомнит


0

Вчера, 13:57
 Количество просмотров: 236
    

Неправду говорят, что молодые люди предпочитают Интернет бумажной газете. Вот вам пример - наша 4500-я подписчица 30-летняя Елена КАВЕРИНА.

Почтальон напомнит
Этот снимок сделан на турбазе «Ангара» год назад. Как видите, можно путешествовать и с совсем маленькими детьми.
Фото из архива семьи КАВЕРИНЫХ


- Конечно, можно в Интернете новости прочитать, но мне больше нравится бумага, - говорит наша подписчица. - Мои родители Сергей и Тамара КАРАКУЛОВЫ и мама мужа Наталья КАВЕРИНА давно подписываются на газету «Время». Вот и мы с мужем решили. И сразу получили приз (а вчера мы узнали, что нашей дочке дали садик - двойная радость получилась). Кстати, в прошлом году мои родители тоже выиграли приз в вашей газете.

Елена сейчас в декрете, дочке Лизе год и 10 месяцев. Работала подписчица до декрета логистом в электротехнической компании «Планета Электрика», по образованию она экономист. Муж Елены Александр Каверин работает оператором в АНХК.

- Дети очень быстро растут, - считает Елена. - Мы делаем раз в месяц фотосессии нашей дочери. И видим, как ребенок меняется. Нужно фотографировать детей постоянно.

Елена и Александр любят путешествовать. Правда, пока дочь маленькая, долгие поездки даются им тяжело. Трудно ребёнку часами на одном месте сидеть. Но Каверины всё равно ездят. Пока недалеко: на Байкал в Листвянку, на турбазу «Ангара», в Лукоморье.

- У родителей мужа есть дача в садоводстве «Хуторок». Много времени там проводим, - говорит Елена. - Там всё растёт, есть две собаки, нашей дочери на даче очень интересно.

Отдельно Елена попросила поблагодарить почтальона родителей. В 38-м квартале у нас работает почтальоном Татьяна Сергеевна ШЛЯПНЕВА. Для тех, кто не знал или забыл, - она у нас ещё и известная актриса «Чудака».

- Родители забудут подписаться, почтальон им напомнит, - улыбается Елена.

От нашей газеты подписчице достался сертификат в квест-комнату. Елена говорит, они там ни разу не бывали. Ну вот и повод сходить подвернулся.

Наталья ОЖОГИНА

Мы устали звать 3500-го подписчика ВОРОНЦОВУ
(12а мрн, дом № 15). Заждался вас подарочек!
Приходите в редакцию, возьмите с собой паспорт,
квитанцию и вашу любимую фотографию.
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Взлом мирового масштаба. АТАКА ХАКЕРОВ
Салют в Иркутске на 9 мая
Торжественное вручение паспортов 14-летним ангарчанам
Все новости категории

Спортивные новости
Как прошел «Российский Азимут»
Первенство области по художественной гимнастике прошло в Усть-Куте
Золото и бронза на первенстве России по боксу
Все новости категории

Реклама

__________________________
Руководителю
требуется
менеджер в офис
ДОХОД - 45 000 руб.
т. 8-901-159-54-21 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Полицейских задержали за сбыт наркотиков
22-летний ангарчанин зарезал женщину на почве личных неприязненных отношений
Уже 450 жертв мошенников с начала года
Все новости категории

Общество
НЕФОРМАТ
Почтальон напомнит
Что будет?
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (252)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru