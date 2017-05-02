Вот уже десять лет в нашем городе проходит, по сути, уникальное событие. Всем местным производителям предоставляется возможность стать ближе к своим покупателям. И даже найти новых. Для этого всех приглашают на площадь на ярмарку «Покупай ангарское». По крайней мере изначально это мероприятие задумывалось именно так.
На первой ярмарке были все. Например, исправительные колонии, которые тогда впервые выставили для ангарчан всё, что они производят. Что для многих стало открытием: вот они где, умельцы-то, мужики рукастые! Тогда под «ангарским» понималось всё, что делается в нашем городе, то есть не только товары, но и услуги. Поэтому о себе рассказывали людям даже больницы и детские клубы по месту жительства.Группа компаний «Сарсенбаев» - неизменный участник ярмарки «Покупай ангарское». У этого шатра всегда очереди. А ведь всё то же самое можно купить каждый день в фирменных магазинах и отделах.
Постепенно состав участников сузился, учреждения почему-то стали обходить этот формат стороной. Им на смену пришли коммерческие банки, которые просто воспользовались возможностью ещё раз прорекламировать свои услуги. Зато в то время в ярмарке стало участвовать много мелких предпринимателей. Таких, кто работает дома, делая своими руками что-то интересное. Например, бирки с именем и фамилией для детской одежды. Чтобы, значит, не терялась в детском саду или школе. И, конечно, неизменные машины с урожаем, витрины с мясом и рыбой, все местные хлебопекарни и кондитерские – и все угощают, дают попробовать, привозят самое свежее и продают дешевле, чем обычно. Неудивительно, что в дни ярмарки площадь была переполнена народом. Люди приходили уже готовые, с тележками, оставляли неподалёку машины и самозабвенно стояли в очередях за местным, свежим и недорогим. Всегда свежий, вкусный хлеб, печенье, выпечка - всё это “ЛАВ”.
С 2015 года по какой-то причине формат ярмарки стал меняться. Её провели в мае. Естественно, уже одна эта дата отсеяла немалую долю постоянных участников. Потому что в мае урожая нет. Только «Тепличное» тогда сильно порадовало, привезя свежие овощи, в том числе перцы, баклажаны, салат и прочее. Тогда они были королями вечеринки, собрав самую длинную очередь.
В прошлом году ярмарка прошла в октябре. А перед этим, в сентябре, был «Урожай-2016», который и собрал всех сельхозников. То есть зачем-то мероприятие разделили на два отдельных. Разница стала заметна сразу: теперь на площади можно было только купить чего-нибудь из еды, как и в обычном магазине. И даже цены перестали удивлять. Единственная изюминка – гости из Иркутска со своим самодельным сыром. Это, конечно, уже немного неформат, но хотя бы интересно.
Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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