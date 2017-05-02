

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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На первой ярмарке были все. Например, исправительные колонии, которые тогда впервые выставили для ангарчан всё, что они производят. Что для многих стало открытием: вот они где, умельцы-то, мужики рукастые! Тогда под «ангарским» понималось всё, что делается в нашем городе, то есть не только товары, но и услуги. Поэтому о себе рассказывали людям даже больницы и детские клубы по месту жительства.Постепенно состав участников сузился, учреждения почему-то стали обходить этот формат стороной. Им на смену пришли коммерческие банки, которые просто воспользовались возможностью ещё раз прорекламировать свои услуги. Зато в то время в ярмарке стало участвовать много мелких предпринимателей. Таких, кто работает дома, делая своими руками что-то интересное. Например, бирки с именем и фамилией для детской одежды. Чтобы, значит, не терялась в детском саду или школе. И, конечно, неизменные машины с урожаем, витрины с мясом и рыбой, все местные хлебопекарни и кондитерские – и все угощают, дают попробовать, привозят самое свежее и продают дешевле, чем обычно. Неудивительно, что в дни ярмарки площадь была переполнена народом. Люди приходили уже готовые, с тележками, оставляли неподалёку машины и самозабвенно стояли в очередях за местным, свежим и недорогим.С 2015 года по какой-то причине формат ярмарки стал меняться. Её провели в мае. Естественно, уже одна эта дата отсеяла немалую долю постоянных участников. Потому что в мае урожая нет. Только «Тепличное» тогда сильно порадовало, привезя свежие овощи, в том числе перцы, баклажаны, салат и прочее. Тогда они были королями вечеринки, собрав самую длинную очередь.В прошлом году ярмарка прошла в октябре. А перед этим, в сентябре, был «Урожай-2016», который и собрал всех сельхозников. То есть зачем-то мероприятие разделили на два отдельных. Разница стала заметна сразу: теперь на площади можно было только купить чего-нибудь из еды, как и в обычном магазине. И даже цены перестали удивлять. Единственная изюминка – гости из Иркутска со своим самодельным сыром. Это, конечно, уже немного неформат, но хотя бы интересно.