Стипендия является мерой государственной поддержки для талантливых детей и подростков Иркутской области в возрасте до 21 года. Их достижения получили профессиональную оценку комиссии, утверждённой министерством культуры и архивов Иркутской области, в состав которой вошли представители исполнительных органов государственной власти региона, образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусств на территории Иркутской области, а также заслуженные деятели в области культуры и искусства. Размер стипендии составляет 24 тысячи рублей, она выплачивается единоразово. Общий объем средств из областного бюджета, предусмотренный на поощрение юных талантов, составил 1 млн 440 тыс. рублей.- сказал Сергей Левченко.Стипендия за достижения в сфере культуры и искусства одарённым школьникам и студентам Иркутской области присуждается с 2001 года. За это время её обладателями стали 620 молодых талантов из 34 муниципальных образований Иркутской области.