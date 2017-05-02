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1 млн 440 тыс. рублей на поощрение юных талантов


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Вчера, 11:40
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1 млн 440 тыс. рублей на поощрение юных талантов

Именные свидетельства на получение стипендии за достижения в сфере культуры и искусства одарённым школьникам и студентам Иркутской области вручил Губернатор Сергей Левченко. Это 60 юных талантов из Саянска, Тулуна, Черемхово, Иркутска, Ангарска, Вихоревки, Усолья-Сибирского, Зимы, Братска, Усть-Илимска, Нижнеудинска, а также поселков Усть-Ордынский и Белореченский. Их преподавателям Губернатор вручил благодарственные письма за подготовку стипендиатов.

Стипендия является мерой государственной поддержки для талантливых детей и подростков Иркутской области в возрасте до 21 года. Их достижения получили профессиональную оценку комиссии, утверждённой министерством культуры и архивов Иркутской области, в состав которой вошли представители исполнительных органов государственной власти региона, образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области искусств на территории Иркутской области, а также заслуженные деятели в области культуры и искусства. Размер стипендии составляет 24 тысячи рублей, она выплачивается единоразово. Общий объем средств из областного бюджета, предусмотренный на поощрение юных талантов, составил 1 млн 440 тыс. рублей.

- Получение стипендии в таком юном возрасте – это большое достижение для детей и их родителей, это первая награда, но ко многому обязывающая. Ребята, очевидно, на вас будут равняться ваши друзья, подруги. В этой ситуации трудно высоко держать планку и трудно не зазнаться. Благодаря таланту, настойчивости и целеустремленности вы уже добились значительных успехов в творчестве. Вы знаете, что высокие достижения невозможны без большого труда и самоотдачи. Получая стипендию Губернатора, вы серьезно заявляете о себе в будущей профессии. Ваш талант нужен нашему государству, где вам предстоит жить и работать, сохранять и продолжать лучшие художественные и музыкальные традиции России, - сказал Сергей Левченко.

Стипендия за достижения в сфере культуры и искусства одарённым школьникам и студентам Иркутской области присуждается с 2001 года. За это время её обладателями стали 620 молодых талантов из 34 муниципальных образований Иркутской области.

irkobl.ru
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