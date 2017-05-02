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Новые стелы на въездах в Иркутскую область к 80-летию региона


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Вчера, 11:58
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Новые стелы на въездах в Иркутскую область к 80-летию региона

Новые стелы будут установлены на въездах в Иркутскую область с различных трактов. Это планируется сделать к сентябрю, когда состоится празднование 80-летие Иркутской области. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства, дорожного хозяйства.

Сейчас министерство объявило конкурс на разработку эскизного проекта въездного знака.

Участвовать в открытом архитектурном конкурсе приглашают всех желающих –архитекторов, дизайнеров, художников, студентов высших специализированных учебных заведений и факультетов соответствующих специальностей. Участвовать можно персонально и авторскими коллективами. Количество конкурсных проектов, выполненных одним автором или авторским коллективом, не ограничивается.

Эскизный проект должен содержать идею, отражающую образное представление об Иркутской области с учетом исторических, культурных, экономических особенностей и современных достижений региона, а также символы культуры и многовековой истории региона, официальную символику. Знаки на въездах должны быть видны с автомобильной трассы в любое время суток.

Все требования к участникам и работам размещены на сайте министерства строительства, дорожного хозяйства региона в разделе «Новости» (http://irkobl.ru/sites/irkstroy/news/238435/).

Конкурсные работы принимаются с 23 мая по 23 июня по адресу: 664022, г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41 почтой или предоставляются лично организатору – в министерство строительства, дорожного хозяйства региона (кабинет 508).

Жюри, в состав которого войдут представители минстроя, общественности и профессионального сообщества, будет оценивать работы, присваивая баллы согласно критериям. Кроме того, на сайте министерства будет организовано народное голосование за представленные работы. Эскизный проект, набравший наибольшее количество голосов в интернет-опросе, получает дополнительные баллы.

Стелы будут установлены на трех въездах в Иркутскую область: на автомобильных дорогах Р-258 «Байкал» (граница с Республикой Бурятия), Р-255 «Сибирь» (граница с Красноярским краем) и на трассе Усть-Кут - Новый Уоян (граница с Республикой Бурятия).

irkobl.ru
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