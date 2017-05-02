Директор «Сковородки»

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото из личного

архива Е.П. КАЛУГИНОЙ

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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Фотографии сделаны в начале 60-х годов в пионерском лагере «Строитель» в пойме Китоя. В народе этот лагерь называют «сковородка», а официально сейчас он называется «Казачье войско». Это первый детский оздоровительный лагерь нашего города. Фотографии нашей газете передала 89-летняя Евдокия Павловна КАЛУГИНА (на коллективном фото она в первом ряду, в центре). Всю свою трудовую жизнь, 58 лет, она работала учителем начальных классов школы № 5. Помнит ещё те годы, когда пятая школа работала в здании нынешней СЮТ, в 34 квартале. И каждое лето Евдокия Павловна выполняла обязанности начальника лагеря «Строитель» на 900 детей. С 1960 года и в течение 10 лет его поднимала именно она.- рассказала нашей газете Евдокия Павловна.Молодая, со средним образованием, подчиняться ей хотели далеко не все – летом в лагере подрабатывали опытные учителя. Бунтарям так и говорила: пожалуйста, попроситесь в другой лагерь. Но, видя справедливую политику нового директора, все оставались на своих местах.Вы думаете, раньше проще было детским лагерем руководить? Меньше норм, требований, СанПиНов? Так-то оно так, но и порядков меньше. Перед тем как заступила на должность Калугина, лагерь жил так: вела вожатая три отряда по берегу. Жарко. Дети запросились купаться. Можно? А идите! 90 детей одновременно залезли в Китой! А вышли… 89.При 29-летнем директоре Калугиной купание стало таким: заходят по пояс в воду два педагога и дети группами по пять человек возле них окунаются. Увидел это однажды начальник спасательной станции, которая находилась возле лагеря, и даже рассмеялся: что уж совсем-то? А зато никто не утонул. И не сбежал ради купания в жаркий день из лагеря. Как говорится, и волки сыты, и дети искупаны.На фото видны те самые юрты – предшественники корпусов (последнюю из них нынешнему руководству лагеря так и не удалось сохранить до наших дней). Юрт было 30, и в каждой по 30 кроватей. В центре – печь, которую топили только в случае похолодания. В лагерь вели красивые ворота. Главный вход тогда был со стороны реки. За воротами стояли гипсовые фигуры пионера с горном и пионерки. Территория лагеря была огорожена невысоким штакетником. На фото видно пойму до самого края, даже с жилыми домами.Что поливают девочки на фото, Евдокия Павловна не помнит. Но помнит точно, что на этом поле и дети, и педагоги сажали картошку. Благодаря этому в последний сезон лагерь сам себя обеспечивал пропитанием. Шеф-поваром лагеря был тогда талантливый румын (на коллективном фото второй слева, в первом ряду), на блюда даже принимал заказы. Захотели дети в жару окрошку – получите!- продолжает Евдокия Павловна. -Это только в старых фильмах казалось, что советские люди и не люди вовсе, а идеальные картинки.