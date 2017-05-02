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Что нам стоит


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Сегодня, 13:00
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Очень немногие знают, что через Китой есть неприметный мостик, который спроектировал и построил ветеран ТЭЦ-10 Николай Михайлович ГОЛОВАНОВ.

Что нам стоит
Тот самый мост, который проверен временем.

Он никогда не был мостостроителем. Занимал всю жизнь на «десятке» разные инженерные должности и одно время был инженером-конструктором. Именно на этом поприще он и получил необычное задание.

- Вызывает руководство и просит рассчитать мостик через протоку, которая отделяет берег от острова, - на нем стоит наша тэцовская турбаза. Протока сама по себе небольшая, но чуть Китой поднимется, хоть паромную переправу открывай!

Новоиспеченный мостостроитель прикинул расчеты и уже через несколько дней вынес на суд комиссии проект. Ему дали материалы, двух помощников, и мост появился.

Что нам стоит
Есть примета, что Китой раз в 50 лет выходит из берегов. Николай Голованов её учёл и не пожалел.

Он думал, что жить его творению лет пять, а оно и ныне висит. Все-таки умели в советское время классных технарей готовить!

А еще ветеран помнит, как жизнь научила его в народные приметы верить.

- Когда мне за Одинском выделили участок под дачу, я случайно разговорился со стариком, который жил в Китое еще с царских времен. В городе только что прошло наводнение, и все разговоры были только про это. И вдруг старик без тени улыбки заявляет, что про это стихийное бедствие… он знал заранее!

Игорь КАРИН,
фото из архива
Н.М. ГОЛОВАНОВА

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