Что нам стоит

Игорь КАРИН,

фото из архива

Н.М. ГОЛОВАНОВА

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Он никогда не был мостостроителем. Занимал всю жизнь на «десятке» разные инженерные должности и одно время был инженером-конструктором. Именно на этом поприще он и получил необычное задание.Новоиспеченный мостостроитель прикинул расчеты и уже через несколько дней вынес на суд комиссии проект. Ему дали материалы, двух помощников, и мост появился.Он думал, что жить его творению лет пять, а оно и ныне висит. Все-таки умели в советское время классных технарей готовить!А еще ветеран помнит, как жизнь научила его в народные приметы верить.