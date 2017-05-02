Мой друг Фёдор ТКАЧЕНКО

Он жил в Ангарске и любил его

Фото из архива газеты



Сергей НЕПОМНЯЩИХ

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…Познакомился я с Федором при весьма печальных обстоятельствах. У меня погиб отец, и я приехал в Ангарск на похороны. Время у меня было, я решил навестить аэроклуб.1990-й, почти год до августовского путча. Любительская авиация полна бескорыстных энтузиастов, власть оказывает помощь в покупке летательных аппаратов, просто помогает без мелочных подсчетов-пересчетов рублей-копеек. В клубе народу тогда было – ранетке упасть негде.Я обратил внимание на крепко сбитого круглолицего парня. А тут еще на стене изолентой приклеена заметка из журнала о члене сборной СССР по парашютному спорту Алексее СУРАБКО.– говорю.Крепыш отложил напильник в сторону, вытер руки о рабочий фартук, протянул мощную длань:Выяснилось, что Фёдор еще пару месяцев назад украшал своей персоной барнаульский аэроклуб, летая на ЯК-52 спортсменом-летчиком. На вопрос, почему он не летает на пилотажном самолете, а перешел с явным понижением на дельтаплан, он не ответил. Я не настаивал, мало ли какие были причины.В том же году Федор познакомился с художником Вячеславом ЧЕПИГОЙ. Сей мастер кисти увидел в середине 70-х годов в кинотеатре «Мир» известную кинокомедию «Большие гонки», а там - самолет. После сеанса поднялся в будку киномеханика, который нашел нужные кадры (не исключено, что удачу принесла небезызвестная широким массам веселящая жидкость в стеклянной таре). Чепига сфотографировал кадры, проявил-закрепил при свете красного фонаря (в советское время фотографии проявляли и печатали сами фотолюбители). Затем по одним лишь фотографиям (!), наитию, здравому смыслу и интуиции целых 15 лет строил в гараже самолет. К осени 1990 года строительство было закончено. Сам Вячеслав никогда самолет не пилотировал. И тут в нужном месте в нужное время появился Сам (так в шутку величал себя Ткаченко).На мотоцикле «Урал» отбуксировали «Лемур» Л-9 на посадочную площадку «Картогон», что напротив нынешнего скоростроя Рублевки.…На голове мотоциклетный шлем, на руках краги. «Форсаж!» – «Есть форсаж!» Изящная птица а-ля 1910 год несется по полю, подъемная сила начинает наполнять ткань крыльев. Ручку на себя плавно, ррраз-два-три. На счет три аппарат плавно взмывает, теперь задержать, ручку отдать от себя. «Лемур» как сонная обезьянка нехотя, но плавно, летит вдоль поля. Разворачиваться или нет? Если начнешь разворачиваться, крылом зацепишь землю – авария, а то и катастрофа. Лучше приземлиться… Это я пишу долго, а мысль, решение, посадка – секунды.После удачного облета стал Фёдор штатным пилотом воздушного судна (ВС).В 1992 году, когда автор этих строк учился в Гатчине, что в 39 км от Петербурга, на курсах пилотов-любителей, приехал Фёдор. Слетал со мной несколько полетов на заднем сиденье самолета «Вильга-35А» и засобирался.Оказывается, он времени зря не терял. Нашел киностудию «Ленфильм» и записался на массовку в картину, где ему дали роль в эпизоде.В 93-м приехал в Ангарск из СПб, пришел в гости к другу и увидел журнал, на обложке которого крепкие парни в смешных цилиндрических головных уборах с черным лакированным козырьком. Бланкепи! – осенило меня. Белые кепи, иностранный легион, Франция! Ну ни фига себе, где милая Франция, а где Ангарск. И что этот журнал делает у моего друга пролетарско-крестьянского облика? Выясняется, что его младший брат Женя, разочаровавшись на фоне неразберихи и рушащихся, пусть и не совсем настоящих, идеалов, принял решение – Лежьен Этранжи (иностранный легион).В 1994 году и вплоть до 2016 года Фёдор раз в два года ездил во Францию, а оттуда в Бельгию, Голландию, Дойчланд, Польшу. Весьма прилично, чтобы общаться не жестами, выучил язык ВОЛЬТЕРА и МАРАТА. А затем, войдя во вкус, приступил к «шпрехензидойч». Бывало, позвонишь: извини, у меня язык-практик.