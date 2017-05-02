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Мой друг Фёдор ТКАЧЕНКО


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Сегодня, 13:18
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Он жил в Ангарске и любил его

Мой друг Фёдор ТКАЧЕНКО
Братья ТКАЧЕНКО – Евгений и Фёдор. Евгений живёт во Франции, после службы в иностранном легионе написал повесть «Легионер», она была там издана, но первая публикация книги была в нашей газете.
Ну а про Фёдора, нашего автора и друга, вы уже всё знаете.
Фото из архива газеты


…Познакомился я с Федором при весьма печальных обстоятельствах. У меня погиб отец, и я приехал в Ангарск на похороны. Время у меня было, я решил навестить аэроклуб.

1990-й, почти год до августовского путча. Любительская авиация полна бескорыстных энтузиастов, власть оказывает помощь в покупке летательных аппаратов, просто помогает без мелочных подсчетов-пересчетов рублей-копеек. В клубе народу тогда было – ранетке упасть негде.

Я обратил внимание на крепко сбитого круглолицего парня. А тут еще на стене изолентой приклеена заметка из журнала о члене сборной СССР по парашютному спорту Алексее СУРАБКО.

- Ого! – говорю. - А я у него в черниговском аэроклубе зачеты перед прыжками сдавал.

Крепыш отложил напильник в сторону, вытер руки о рабочий фартук, протянул мощную длань: «Федя».

Выяснилось, что Фёдор еще пару месяцев назад украшал своей персоной барнаульский аэроклуб, летая на ЯК-52 спортсменом-летчиком. На вопрос, почему он не летает на пилотажном самолете, а перешел с явным понижением на дельтаплан, он не ответил. Я не настаивал, мало ли какие были причины.

В том же году Федор познакомился с художником Вячеславом ЧЕПИГОЙ. Сей мастер кисти увидел в середине 70-х годов в кинотеатре «Мир» известную кинокомедию «Большие гонки», а там - самолет. После сеанса поднялся в будку киномеханика, который нашел нужные кадры (не исключено, что удачу принесла небезызвестная широким массам веселящая жидкость в стеклянной таре). Чепига сфотографировал кадры, проявил-закрепил при свете красного фонаря (в советское время фотографии проявляли и печатали сами фотолюбители). Затем по одним лишь фотографиям (!), наитию, здравому смыслу и интуиции целых 15 лет строил в гараже самолет. К осени 1990 года строительство было закончено. Сам Вячеслав никогда самолет не пилотировал. И тут в нужном месте в нужное время появился Сам (так в шутку величал себя Ткаченко).

На мотоцикле «Урал» отбуксировали «Лемур» Л-9 на посадочную площадку «Картогон», что напротив нынешнего скоростроя Рублевки.

…На голове мотоциклетный шлем, на руках краги. «Форсаж!» – «Есть форсаж!» Изящная птица а-ля 1910 год несется по полю, подъемная сила начинает наполнять ткань крыльев. Ручку на себя плавно, ррраз-два-три. На счет три аппарат плавно взмывает, теперь задержать, ручку отдать от себя. «Лемур» как сонная обезьянка нехотя, но плавно, летит вдоль поля. Разворачиваться или нет? Если начнешь разворачиваться, крылом зацепишь землю – авария, а то и катастрофа. Лучше приземлиться… Это я пишу долго, а мысль, решение, посадка – секунды.

После удачного облета стал Фёдор штатным пилотом воздушного судна (ВС).

В 1992 году, когда автор этих строк учился в Гатчине, что в 39 км от Петербурга, на курсах пилотов-любителей, приехал Фёдор. Слетал со мной несколько полетов на заднем сиденье самолета «Вильга-35А» и засобирался.

Оказывается, он времени зря не терял. Нашел киностудию «Ленфильм» и записался на массовку в картину, где ему дали роль в эпизоде.

В 93-м приехал в Ангарск из СПб, пришел в гости к другу и увидел журнал, на обложке которого крепкие парни в смешных цилиндрических головных уборах с черным лакированным козырьком. Бланкепи! – осенило меня. Белые кепи, иностранный легион, Франция! Ну ни фига себе, где милая Франция, а где Ангарск. И что этот журнал делает у моего друга пролетарско-крестьянского облика? Выясняется, что его младший брат Женя, разочаровавшись на фоне неразберихи и рушащихся, пусть и не совсем настоящих, идеалов, принял решение – Лежьен Этранжи (иностранный легион).

В 1994 году и вплоть до 2016 года Фёдор раз в два года ездил во Францию, а оттуда в Бельгию, Голландию, Дойчланд, Польшу. Весьма прилично, чтобы общаться не жестами, выучил язык ВОЛЬТЕРА и МАРАТА. А затем, войдя во вкус, приступил к «шпрехензидойч». Бывало, позвонишь: извини, у меня язык-практик.

Сергей НЕПОМНЯЩИХ

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