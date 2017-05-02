Как часто вы слышите фразу, что в советское время Ангарск гремел на всю страну? Мы, журналисты, очень часто. Об этом говорят многие наши собеседники. Если строили, то обгоняли все мыслимые и немыслимые сроки. Если торговали шапками, то в них ходила вся страна. А хлеб пекли такой, что наш «Дарницкий» в качестве гостинцев заказывали даже столичные едоки. История этой фотографии – тому доказательство.За пальто Ангарской швейной фабрики ангарчанки устраивали настоящую охоту!
Фото из архива Веры ПРИВАЛОВОЙ
На фото – задний двор Ангарской швейной фабрики. Да, когда-то там было много зелени и даже стоял фонтан. Здание уже давно занимает торговый центр, на месте зеленых вазонов – парковка, а там, где раньше был фонтан, стоит складское помещение. Осколки развалившейся фабрики, где раньше работали 2 тысячи (!) человек, подмели и вытряхнули в один из цехов АЭМЗ (тоже бывшего). Сейчас на швейной фирме «Сонет» трудятся 25 человек, отшивают по государственным заказам мантии судьям, форменную одежду и даже чехлы на технику. Руки-то помнят!
А раньше из-под машинок выходили женские пальто, куртки, детская верхняя одежда. Шили 24 разных вида изделий. За моделями художники и конструкторы фабрики ездили в Московский дом моды, чтобы наши сибирские красавицы были не хуже столичных. Купить, кстати, пальто ангарской фабрики считалось настоящей удачей, за ними охотились и разбирали буквально в считанные дни. Особенно ценились те, что с мехом. Всего там делали 150-160 моделей, 100 из которых постоянно обновлялись.
- Я до сих пор на улицах города встречаю женщин в наших пальто! Там ведь ткани какие были – настоящая шерсть. Везли из Улан-Удэ. Сносу им нет. Сейчас такое качество встретить можно только за большие деньги,
- вспоминает последний директор фабрики, а ныне владелица её остатков Вера ПРИВАЛОВА.
Попасть на фабрику в то время было сродни тому, как сейчас устроиться работать в АНХК. Одно время здесь были самые большие зарплаты по городу. 5 пошивочных цехов, раскройный, экспериментальный (там прорабатывали модели перед основным производством), ватный (готовили ватин для наполнения зимних пальто), скорняжный (подготавливали мех), фурнитурный. На заводе был даже свой медпункт с врачами – в поликлинику швеи ходили только в экстренных случаях. Большая столовая, зона отдыха и даже свой театр. На балансе фабрики числилось 4 детских садика, пионерский лагерь и профилакторий. Был даже филиал в Байкальске. Сейчас там разливают воду. Бывшие фабрикантки говорят, что это было не просто производство. Это было своё государство.
Ольга КНЯЗЕВА
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