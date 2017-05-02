Фото из архива Веры ПРИВАЛОВОЙ

Ольга КНЯЗЕВА

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На фото – задний двор Ангарской швейной фабрики. Да, когда-то там было много зелени и даже стоял фонтан. Здание уже давно занимает торговый центр, на месте зеленых вазонов – парковка, а там, где раньше был фонтан, стоит складское помещение. Осколки развалившейся фабрики, где раньше работали 2 тысячи (!) человек, подмели и вытряхнули в один из цехов АЭМЗ (тоже бывшего). Сейчас на швейной фирме «Сонет» трудятся 25 человек, отшивают по государственным заказам мантии судьям, форменную одежду и даже чехлы на технику. Руки-то помнят!А раньше из-под машинок выходили женские пальто, куртки, детская верхняя одежда. Шили 24 разных вида изделий. За моделями художники и конструкторы фабрики ездили в Московский дом моды, чтобы наши сибирские красавицы были не хуже столичных. Купить, кстати, пальто ангарской фабрики считалось настоящей удачей, за ними охотились и разбирали буквально в считанные дни. Особенно ценились те, что с мехом. Всего там делали 150-160 моделей, 100 из которых постоянно обновлялись.- вспоминает последний директор фабрики, а ныне владелица её остатков Вера ПРИВАЛОВА.Попасть на фабрику в то время было сродни тому, как сейчас устроиться работать в АНХК. Одно время здесь были самые большие зарплаты по городу. 5 пошивочных цехов, раскройный, экспериментальный (там прорабатывали модели перед основным производством), ватный (готовили ватин для наполнения зимних пальто), скорняжный (подготавливали мех), фурнитурный. На заводе был даже свой медпункт с врачами – в поликлинику швеи ходили только в экстренных случаях. Большая столовая, зона отдыха и даже свой театр. На балансе фабрики числилось 4 детских садика, пионерский лагерь и профилакторий. Был даже филиал в Байкальске. Сейчас там разливают воду. Бывшие фабрикантки говорят, что это было не просто производство. Это было своё государство.