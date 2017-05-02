.
,

Швейка


0

Вчера, 17:19
 Количество просмотров: 108
    

Как часто вы слышите фразу, что в советское время Ангарск гремел на всю страну? Мы, журналисты, очень часто. Об этом говорят многие наши собеседники. Если строили, то обгоняли все мыслимые и немыслимые сроки. Если торговали шапками, то в них ходила вся страна. А хлеб пекли такой, что наш «Дарницкий» в качестве гостинцев заказывали даже столичные едоки. История этой фотографии – тому доказательство.

Швейка
За пальто Ангарской швейной фабрики ангарчанки устраивали настоящую охоту!
Фото из архива Веры ПРИВАЛОВОЙ


На фото – задний двор Ангарской швейной фабрики. Да, когда-то там было много зелени и даже стоял фонтан. Здание уже давно занимает торговый центр, на месте зеленых вазонов – парковка, а там, где раньше был фонтан, стоит складское помещение. Осколки развалившейся фабрики, где раньше работали 2 тысячи (!) человек, подмели и вытряхнули в один из цехов АЭМЗ (тоже бывшего). Сейчас на швейной фирме «Сонет» трудятся 25 человек, отшивают по государственным заказам мантии судьям, форменную одежду и даже чехлы на технику. Руки-то помнят!

А раньше из-под машинок выходили женские пальто, куртки, детская верхняя одежда. Шили 24 разных вида изделий. За моделями художники и конструкторы фабрики ездили в Московский дом моды, чтобы наши сибирские красавицы были не хуже столичных. Купить, кстати, пальто ангарской фабрики считалось настоящей удачей, за ними охотились и разбирали буквально в считанные дни. Особенно ценились те, что с мехом. Всего там делали 150-160 моделей, 100 из которых постоянно обновлялись.

- Я до сих пор на улицах города встречаю женщин в наших пальто! Там ведь ткани какие были – настоящая шерсть. Везли из Улан-Удэ. Сносу им нет. Сейчас такое качество встретить можно только за большие деньги, - вспоминает последний директор фабрики, а ныне владелица её остатков Вера ПРИВАЛОВА.

Попасть на фабрику в то время было сродни тому, как сейчас устроиться работать в АНХК. Одно время здесь были самые большие зарплаты по городу. 5 пошивочных цехов, раскройный, экспериментальный (там прорабатывали модели перед основным производством), ватный (готовили ватин для наполнения зимних пальто), скорняжный (подготавливали мех), фурнитурный. На заводе был даже свой медпункт с врачами – в поликлинику швеи ходили только в экстренных случаях. Большая столовая, зона отдыха и даже свой театр. На балансе фабрики числилось 4 детских садика, пионерский лагерь и профилакторий. Был даже филиал в Байкальске. Сейчас там разливают воду. Бывшие фабрикантки говорят, что это было не просто производство. Это было своё государство.

Ольга КНЯЗЕВА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Взлом мирового масштаба. АТАКА ХАКЕРОВ
Салют в Иркутске на 9 мая
Торжественное вручение паспортов 14-летним ангарчанам
Все новости категории

Спортивные новости
Честно заработал
Золото и бронзу завоевали акробаты Иркутской области
Как прошел «Российский Азимут»
Все новости категории

Реклама

__________________________
Руководителю
требуется
менеджер в офис
ДОХОД - 45 000 руб.
т. 8-901-159-54-21 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Налетели на деревья
Заминировал
Гвардия поймала убийцу
Все новости категории

Общество
Точка опоры
Без газеты не можем
Ни капли!
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (286)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru