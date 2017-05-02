Шоу должно продолжаться

Анастасия КУРМАЗОВА,

фото предоставлено

Татьяной МАТВИЕНКО

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Придумали этот конкурс в салоне мод «У Татьяны» во главе с его руководителем Татьяной МАТВИЕНКО. Вернее, не придумали, а постепенно к этому пришли. Дело в том, что салон мод работает во Дворце культуры и занимается в том числе пошивом костюмов для творческих коллективов. Естественно, костюмы всегда необычные и яркие. Подбирались коллекции, и эти коллекции показывали на выставках. А потом решили: «А чего мы одни показываем? Пусть и другие тоже!» Так и началась история этого действительно масштабного проекта.Некоторые сейчас даже не верят, что во время конкурса зал Дворца культуры превращался в настоящий подиум, который устанавливался прямо поверх сидений в партере. Для этого даже были сделаны специальные конструкции. Участников всегда было очень много: и частные ателье, и специальные учебные заведения, и школьные кружки, участвовали и просто любители, которые шьют или вяжут что-то для себя. Набиралось по 14 участников, и каждый приходил не с одной вещью, а с целой коллекцией!