Ольга КНЯЗЕВА

Ограничения накладывает постановление правительства Иркутской области. Так, продажа алкоголя в праздничные дни была запрещена ещё в 2011 году. Веселимся без дополнительных градусов сегодня - в школах проводятся последние звонки, в День города, 27 мая; 1 июня, в День защиты детей; 4 июня, в День посёлка Мегет (продажи будут ограничены только в Мегете); 12 июня, в День России. И на будущее – в День молодёжи, 25 июня, и День знаний, 1 сентября, тоже пить не будем.Требование о запрете розничной продажи алкоголя не распространяется на кафе или бары. Пить можно, выносить нельзя. За нарушение административный штраф до 100 тысяч рублей. Это для юридических лиц. А за продажу алкоголя несовершеннолетним максимальный размер штрафа достигает полмиллиона. И скорее всего проверяющие штрафом не ограничатся – будут проблемы с сохранением лицензии.