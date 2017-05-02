Без газеты не можем

Мария ИЛЬЮШКИНА,

фото из архива

семьи ГРИШКО

Как и наша 5000-я подписчица 32-летняя Наталья ГРИШКО, которая работает в «Слате» менеджером отдела дистрибьюции (это отдел сбыта, если кто не знает. – Прим. ред.).- рассказывает подписчица. -Газету нашу начала выписывать свекровь Натальи Светлана Фёдоровна ГРИШКО., - говорит Наталья. -Муж Натальи Дмитрий работает на железной дороге. Всё своё свободное время наша подписчица посвящает детям. Старается приобщить их к спорту. Дочь Ольгу (ей 9 лет) отдали в спортивную школу «Ангара» заниматься горными лыжами. 5-летнего сына Василия Наталья с Дмитрием пока сами учат кататься. Где учат?В подарок от нашей редакции подписчице достался органайзер. Наталья сказала: дочку обрадую.