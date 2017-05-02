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Без газеты не можем


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Вчера, 19:30
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Вот уже не первый наш подписчик узнаёт, что получает приз газеты «Время», от почтальона.

Без газеты не можем
Два года назад, вся семья в сборе. Слева направо: Дмитрий ГРИШКО с сыном Василием на руках, Наталья и дочь Ольга, брат Натальи Александр с супругой Татьяной.

Как и наша 5000-я подписчица 32-летняя Наталья ГРИШКО, которая работает в «Слате» менеджером отдела дистрибьюции (это отдел сбыта, если кто не знает. – Прим. ред.).

- Я сижу дома на больничном, - рассказывает подписчица. - И вдруг нам звонит наш почтальон тётя Наташа (Наталья ГОЛОВНЫХ – почтальон в 59 квартале. - Прим. ред.). - Поздравила меня. Я ей сказала: ну что вы? Это наш общий приз. А на следующий день действительно прочла в газете приятную новость.

Газету нашу начала выписывать свекровь Натальи Светлана Фёдоровна ГРИШКО.

- Два года уже как её нет в живых… Она без газеты никак не могла, а теперь и мы с мужем не можем, - говорит Наталья. - Люблю читать в газете материалы под рубриками «Как дела», «Народный телефон». Всегда интересна «Тема дня», мне нравятся первополосные статьи. Читаем статьи на темы ЖКХ, о проблемах города. Вообще читаем всё!

Муж Натальи Дмитрий работает на железной дороге. Всё своё свободное время наша подписчица посвящает детям. Старается приобщить их к спорту. Дочь Ольгу (ей 9 лет) отдали в спортивную школу «Ангара» заниматься горными лыжами. 5-летнего сына Василия Наталья с Дмитрием пока сами учат кататься. Где учат?

- Мы ездим в Байкальск на зимние каникулы на горнолыжку, а в выходные - на Ангарскую горку. Летом любим всей семьёй ездить на Байкал. Открыли для себя остров Ольхон. Удивительное место! Вроде бы природа скупая, но какая там энергетика!

В подарок от нашей редакции подписчице достался органайзер. Наталья сказала: дочку обрадую.

Мария ИЛЬЮШКИНА,
фото из архива
семьи ГРИШКО
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