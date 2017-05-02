Как-то на одной из лекций в музее часов услышала, что в древности у многих народов был странный обычай. Плаценту, которая оставалась после рождения ребёнка, они закапывали в землю, недалеко от входа в дом (юрту, на углу избы или под родовым деревом). 66 лет - это не возраст. Как для города, так и для человека.
Фото Николая СТЕРНИНА
Считалось, что отныне именно здесь, в этой точке, человек получает мощнейшую защиту на всю жизнь. Он вырастал, женился, мог уехать за сотни километров, но всё равно периодически возвращался к этому месту. Когда становился перед нелегким выбором, болел, терпел лишения или шёл на бой. Возвращался и словно бы набирался здесь этой защищающей его энергии.
Казалось бы, дикость, суеверия, варварство. Однако если как следует подумать, в этом обычае зарыт очень важный смысл. Получается, что таким образом человек на очень глубоком подсознательном уровне буквально физически привязывается к своей малой родине.
Смысл в том, что наша малая родина – это и есть наши корни, как у дерева. Наш источник силы. Наша точка опоры, наконец.
Думаете, я о чём? О родном Ангарске, который отмечает своё 66-летие на днях. О том, что он переживает не самые лучшие времена. О том, что сейчас кризис и есть люди, которые уезжают из города в поисках лучшей доли.
Я нередко слышу разные нелестные отзывы об Ангарске. Он у нас и маленький, и скучный, и вообще спальный район областного центра. У нас и некуда пойти развлечься, и посмотреть не на что, и перспектив нет.
Под каким углом смотреть, дорогие мои. В каких очках. Что искать. На что равняться. Если вы мечтаете о многомиллионной Москве с её театрами, клубами, вечными пробками и толпами, смогом, метро, в котором не протолкнуться, то да. Ангарск неизмеримо меньше. Безнадёжно провинциальнее. Тише.
Однако у нашего города масса других преимуществ перед городами-миллионниками. Здесь уютно, удобно жить и растить детей. Даже если вы живёте на одном конце города, а работаете на другом, вы успеваете доехать от дома до офиса за полчаса. А в миллионниках народ каждый день трясётся в транспорте по часу-два туда и столько же обратно. И это ещё не самый плохой вариант.
А ещё у нас парки зелёные. Пока ещё. И дома красивые. И улицы ровные. И песни хорошие. И вообще вы здесь не муравей, потерявшийся в каменных джунглях, а человек. Город-то маленький, все и правда друг друга знают, чтобы потеряться, нужно хорошо постараться…
Есть пословица «где родился, там и пригодился». Мы все эту пословицу знаем. Только одно дело - знать. Другое - чувствовать. И ощущать счастье от понимания своей нужности родному городу. Ценить свою малую родину, любить её и благодарить, как родителей, за своё появление на свет. Это ведь великое дело – Благо Дарить.
Ничего случайного не бывает. И мы все здесь не случайно.
Наталья ОЖОГИНАP.S.
Весь сегодняшний номер нашей газеты посвящён Ангарску. Вы увидите, как много людей любит наш город. Как они переживают за него, стремятся сделать лучше, каким они его помнят в прошлом и каким мечтают видеть в будущем.
С днём рождения
города, дорогие
ангарчане, здоровья и счастья всем нам! Ну а кризисы
переживём.