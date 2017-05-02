Фото Николая СТЕРНИНА

Наталья ОЖОГИНА

С днём рождения

города, дорогие

ангарчане, здоровья и счастья всем нам! Ну а кризисы

переживём.

Считалось, что отныне именно здесь, в этой точке, человек получает мощнейшую защиту на всю жизнь. Он вырастал, женился, мог уехать за сотни километров, но всё равно периодически возвращался к этому месту. Когда становился перед нелегким выбором, болел, терпел лишения или шёл на бой. Возвращался и словно бы набирался здесь этой защищающей его энергии.Казалось бы, дикость, суеверия, варварство. Однако если как следует подумать, в этом обычае зарыт очень важный смысл. Получается, что таким образом человек на очень глубоком подсознательном уровне буквально физически привязывается к своей малой родине.Смысл в том, что наша малая родина – это и есть наши корни, как у дерева. Наш источник силы. Наша точка опоры, наконец.Думаете, я о чём? О родном Ангарске, который отмечает своё 66-летие на днях. О том, что он переживает не самые лучшие времена. О том, что сейчас кризис и есть люди, которые уезжают из города в поисках лучшей доли.Я нередко слышу разные нелестные отзывы об Ангарске. Он у нас и маленький, и скучный, и вообще спальный район областного центра. У нас и некуда пойти развлечься, и посмотреть не на что, и перспектив нет.Под каким углом смотреть, дорогие мои. В каких очках. Что искать. На что равняться. Если вы мечтаете о многомиллионной Москве с её театрами, клубами, вечными пробками и толпами, смогом, метро, в котором не протолкнуться, то да. Ангарск неизмеримо меньше. Безнадёжно провинциальнее. Тише.Однако у нашего города масса других преимуществ перед городами-миллионниками. Здесь уютно, удобно жить и растить детей. Даже если вы живёте на одном конце города, а работаете на другом, вы успеваете доехать от дома до офиса за полчаса. А в миллионниках народ каждый день трясётся в транспорте по часу-два туда и столько же обратно. И это ещё не самый плохой вариант.А ещё у нас парки зелёные. Пока ещё. И дома красивые. И улицы ровные. И песни хорошие. И вообще вы здесь не муравей, потерявшийся в каменных джунглях, а человек. Город-то маленький, все и правда друг друга знают, чтобы потеряться, нужно хорошо постараться…Есть пословица «где родился, там и пригодился». Мы все эту пословицу знаем. Только одно дело - знать. Другое - чувствовать. И ощущать счастье от понимания своей нужности родному городу. Ценить свою малую родину, любить её и благодарить, как родителей, за своё появление на свет. Это ведь великое дело – Благо Дарить.Ничего случайного не бывает. И мы все здесь не случайно.Весь сегодняшний номер нашей газеты посвящён Ангарску. Вы увидите, как много людей любит наш город. Как они переживают за него, стремятся сделать лучше, каким они его помнят в прошлом и каким мечтают видеть в будущем.