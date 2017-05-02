Город и незнакомки

Михаил Иванович КРИВОНОС в этом году отмечает свой 80-летний юбилей. Шестьдесят лет он отдал городу, о существовании которого даже не знал, пока не получил повестку в армию.1959 год. Первое увольнение Михаила (справа). Интересно, кто были те две незнакомки?- Тогда, в декабре 1958 года, вся наша теплушка с новобранцами понятия не имела о конечной станции.
Деревенского хлопца из белорусского Полесья на вокзал привезли на телеге. По пути в вагоне некоторые ребята стали избавляться от теплых вещей, меняя их на станциях на съестное. Приговаривали: там нас оденут. Но Михаил свою телогрейку и шапку оставил. Он, проживший всю войну в оккупации, был предусмотрительным. Не прогадал и на этот раз.- Приехали. Выходи! Вот тут наши любители покушать и присели. Мороз стоял ого-го какой, а до обмундировки еще топать и топать. Отцы-командиры от души высказались про прибывшее как на пляж пополнение и были вынуждены запросить машины.
Лишь попав в часть, Михаил понял, что судьба на три года забросила его в стройбат. Говорит:- Ну а куда меня еще отправлять с пятью классами образования?
В/ч стояла по давно уже забытому временем адресу: 21 район, за 6-м поселком. Батальон был прикомандирован к почтовому ящику № 79, но командир полковник Полищук всегда охотно делился по просьбе городских властей рабочей силой.- Первые полгода мы безвылазно сидели в части и про красоту ангарских проспектов знали только от «старичков». А тут приказали грузиться: «В город повезут!»
Однако город солдаты так и не увидели. Из закрытой тентом машины выглядывать было запрещено, а потом машины въехали в огороженную высоким забором бывшую строительную площадку.- Вот тут я сразу оценил, какие в городах дома строят! Высоченная трехэтажка, поставленная буквой «г», соединенная аркой с колоннами. Командир нам сказал, что мы приехали наводить порядок в помещении редакции газеты «Знамя коммунизма».
Дом, понятное дело, строили заключенные и оставили после себя горы строительного мусора. Так что бери, солдат, лопату побольше и кидай подальше.
Михаил кидал и даже не подозревал, что всю жизнь будет читать статьи, написанные вот в этих пока еще пустых и грязных кабинетах.- Потом нас еще «на город» возили,
- вспоминает Михаил Иванович. - Например, заливали фундамент кинотеатра «Мир».
И вот пришел черед первому увольнению. Пока Михаил крутил головой по сторонам, его подхватили сослуживцы и потащили в первое городское фотоателье у кинотеатра «Победа». «Мы с такими девчонками познакомились, надо срочно сфотографироваться!» Михаила из армии никто не ждал. Почему бы и нет? Фотограф умело расставил всю компанию так, что Михаил как бы обнимал красавицу, имени которой даже не знал.
Игорь КАРИН,
фото из архива
Михаила КРИВОНОСА
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