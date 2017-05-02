.
,

Город и незнакомки


0

Вчера, 20:28
 Количество просмотров: 52
    

Михаил Иванович КРИВОНОС в этом году отмечает свой 80-летний юбилей. Шестьдесят лет он отдал городу, о существовании которого даже не знал, пока не получил повестку в армию.

Город и незнакомки
1959 год. Первое увольнение Михаила (справа). Интересно, кто были те две незнакомки?

- Тогда, в декабре 1958 года, вся наша теплушка с новобранцами понятия не имела о конечной станции.

Деревенского хлопца из белорусского Полесья на вокзал привезли на телеге. По пути в вагоне некоторые ребята стали избавляться от теплых вещей, меняя их на станциях на съестное. Приговаривали: там нас оденут. Но Михаил свою телогрейку и шапку оставил. Он, проживший всю войну в оккупации, был предусмотрительным. Не прогадал и на этот раз.

- Приехали. Выходи! Вот тут наши любители покушать и присели. Мороз стоял ого-го какой, а до обмундировки еще топать и топать. Отцы-командиры от души высказались про прибывшее как на пляж пополнение и были вынуждены запросить машины.

Лишь попав в часть, Михаил понял, что судьба на три года забросила его в стройбат. Говорит:

- Ну а куда меня еще отправлять с пятью классами образования?

В/ч стояла по давно уже забытому временем адресу: 21 район, за 6-м поселком. Батальон был прикомандирован к почтовому ящику № 79, но командир полковник Полищук всегда охотно делился по просьбе городских властей рабочей силой.

- Первые полгода мы безвылазно сидели в части и про красоту ангарских проспектов знали только от «старичков». А тут приказали грузиться: «В город повезут!»

Однако город солдаты так и не увидели. Из закрытой тентом машины выглядывать было запрещено, а потом машины въехали в огороженную высоким забором бывшую строительную площадку.

- Вот тут я сразу оценил, какие в городах дома строят! Высоченная трехэтажка, поставленная буквой «г», соединенная аркой с колоннами. Командир нам сказал, что мы приехали наводить порядок в помещении редакции газеты «Знамя коммунизма».

Дом, понятное дело, строили заключенные и оставили после себя горы строительного мусора. Так что бери, солдат, лопату побольше и кидай подальше.
Михаил кидал и даже не подозревал, что всю жизнь будет читать статьи, написанные вот в этих пока еще пустых и грязных кабинетах.

- Потом нас еще «на город» возили, - вспоминает Михаил Иванович. - Например, заливали фундамент кинотеатра «Мир».

И вот пришел черед первому увольнению. Пока Михаил крутил головой по сторонам, его подхватили сослуживцы и потащили в первое городское фотоателье у кинотеатра «Победа». «Мы с такими девчонками познакомились, надо срочно сфотографироваться!» Михаила из армии никто не ждал. Почему бы и нет? Фотограф умело расставил всю компанию так, что Михаил как бы обнимал красавицу, имени которой даже не знал.

Игорь КАРИН,
фото из архива
Михаила КРИВОНОСА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Взлом мирового масштаба. АТАКА ХАКЕРОВ
Салют в Иркутске на 9 мая
Торжественное вручение паспортов 14-летним ангарчанам
Все новости категории

Спортивные новости
Честно заработал
Золото и бронзу завоевали акробаты Иркутской области
Как прошел «Российский Азимут»
Все новости категории

Реклама

__________________________
Руководителю
требуется
менеджер в офис
ДОХОД - 45 000 руб.
т. 8-901-159-54-21 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
На воспитательницу завели дело
Мама и не искала
Налетели на деревья
Все новости категории

Общество
Поле чудес
Вечер при свечах
Танцуют за Россию!
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (301)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru