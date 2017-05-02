Город и незнакомки

Игорь КАРИН,

фото из архива

Михаила КРИВОНОСА

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Деревенского хлопца из белорусского Полесья на вокзал привезли на телеге. По пути в вагоне некоторые ребята стали избавляться от теплых вещей, меняя их на станциях на съестное. Приговаривали: там нас оденут. Но Михаил свою телогрейку и шапку оставил. Он, проживший всю войну в оккупации, был предусмотрительным. Не прогадал и на этот раз.Лишь попав в часть, Михаил понял, что судьба на три года забросила его в стройбат. Говорит:В/ч стояла по давно уже забытому временем адресу: 21 район, за 6-м поселком. Батальон был прикомандирован к почтовому ящику № 79, но командир полковник Полищук всегда охотно делился по просьбе городских властей рабочей силой.Однако город солдаты так и не увидели. Из закрытой тентом машины выглядывать было запрещено, а потом машины въехали в огороженную высоким забором бывшую строительную площадку.Дом, понятное дело, строили заключенные и оставили после себя горы строительного мусора. Так что бери, солдат, лопату побольше и кидай подальше.Михаил кидал и даже не подозревал, что всю жизнь будет читать статьи, написанные вот в этих пока еще пустых и грязных кабинетах.- вспоминает Михаил Иванович. -И вот пришел черед первому увольнению. Пока Михаил крутил головой по сторонам, его подхватили сослуживцы и потащили в первое городское фотоателье у кинотеатра «Победа». «Мы с такими девчонками познакомились, надо срочно сфотографироваться!» Михаила из армии никто не ждал. Почему бы и нет? Фотограф умело расставил всю компанию так, что Михаил как бы обнимал красавицу, имени которой даже не знал.