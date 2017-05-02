Достучаться до власти

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Павел Алексеев, инвалид 1-й группы, - на инвалидной коляске, в которой каждые 20-25 минут необходимо подзаряжать аккумуляторы. Бежать мужчины планируют вдоль автотрассы, а ночевать в лесу. О своем марафоне они сообщили эмчээсникам, которые будут следить за их передвижениями.Год назад, когда Ангарск отмечал 65-летие, Варенков и Алексеев бегали до Усолья. Тогда в пути они провели около 8 часов. Свой первый кросс мужчины пробежали летом 2015 года до Иркутска. На Савватеевском тракте их летом можно увидеть чуть ли не каждую неделю. И если раньше эти пробежки носили оздоровительный и познавательный характер, то сейчас Александр Владимирович намерен пропагандировать развитие спорта среди детей-инвалидов с тяжелыми поражениями.