Достучаться до власти

В День города, сразу после открытия памятника первостроителям, два ангарских инвалида - Александр ВАРЕНКОВ и Павел АЛЕКСЕЕВ - бегут до Байкальска. Расстояние свыше 400 километров они планируют преодолеть за 8 дней.
Павел Алексеев, инвалид 1-й группы, - на инвалидной коляске, в которой каждые 20-25 минут необходимо подзаряжать аккумуляторы. Бежать мужчины планируют вдоль автотрассы, а ночевать в лесу. О своем марафоне они сообщили эмчээсникам, которые будут следить за их передвижениями.
Год назад, когда Ангарск отмечал 65-летие, Варенков и Алексеев бегали до Усолья. Тогда в пути они провели около 8 часов. Свой первый кросс мужчины пробежали летом 2015 года до Иркутска. На Савватеевском тракте их летом можно увидеть чуть ли не каждую неделю. И если раньше эти пробежки носили оздоровительный и познавательный характер, то сейчас Александр Владимирович намерен пропагандировать развитие спорта среди детей-инвалидов с тяжелыми поражениями.
Галина ЛЕМЗЯКОВА
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