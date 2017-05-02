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Танцуют за Россию!


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Вчера, 21:55
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Закончился отборочный тур на чемпионат мира по уличным танцам. Он проходил в Красноярске. Сборный коллектив ангарчан и ребят из Иркутска стал вторым в России. Они перетанцевали 35 коллективов своих соотечественников. Это дало им путёвку на сам чемпионат, который пройдёт в конце июля в Лос-Анджелесе.

Изначально «Сибирион» - это ангарская студия современного танца. Позже она переехала в областной центр. 15-летняя Диана ЖУРНИСТ и её одногодка Игорь АФАНАСЬЕВ хобби бросать не стали – теперь мотаются на тренировки в Иркутск. И, как оказалось, не зря. Их коллектив – единственный, кто будет танцевать от России на чемпионате мира. Ребята, занявшие на отборочном туре первое место, отправятся на аналогичный чемпионат, но уже в Лас-Вегас. В истории Иркутской области такое вообще впервые. Никто не то что в Америку не ездил, но даже и призовые места на отборочных турах не занимал.

Теперь остаётся дело за малым – собрать средства на поездку. В коллективе 10 человек, чтобы их отправить бороться за свою страну, родителям нужно платить самим или искать спонсоров. Всего нужно 1 миллион 900 тысяч рублей. Часть средств собрали, часть ещё предстоит.

Октябрина БЫСТРОВА
Вчера, 21:59 - Edwinnox написал(а):
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