Танцуют за Россию!



Октябрина БЫСТРОВА

Изначально «Сибирион» - это ангарская студия современного танца. Позже она переехала в областной центр. 15-летняя Диана ЖУРНИСТ и её одногодка Игорь АФАНАСЬЕВ хобби бросать не стали – теперь мотаются на тренировки в Иркутск. И, как оказалось, не зря. Их коллектив – единственный, кто будет танцевать от России на чемпионате мира. Ребята, занявшие на отборочном туре первое место, отправятся на аналогичный чемпионат, но уже в Лас-Вегас. В истории Иркутской области такое вообще впервые. Никто не то что в Америку не ездил, но даже и призовые места на отборочных турах не занимал.Теперь остаётся дело за малым – собрать средства на поездку. В коллективе 10 человек, чтобы их отправить бороться за свою страну, родителям нужно платить самим или искать спонсоров. Всего нужно 1 миллион 900 тысяч рублей. Часть средств собрали, часть ещё предстоит.