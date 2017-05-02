Вечер при свечах

Мария КИРИЛЛОВА

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Были и поэты из литературного клуба Людмилы БЕЛЯКОВОЙ, студии «Галс» Валерия КИРИЧЕНКО. Вечер открыла Татьяна НИКОЛАЕВА. Особенно радует, что было много молодежи.Марина Цветаева смотрела с портретов, которые стояли на столиках. Играла музыка, а на столике возле портрета горела свеча, и пламя словно двигалось в такт.Первое и второе отделение помогали провести актёры театра «Родничок». В первом отделении «Мать и музыка» Елена БЕРЕСТЕННИКОВА рассказала о матери поэтессы и артистично прочла стихи. Во втором отделении Алла БОРОДАВКИНА читала стихи, посвященные Александру ПУШКИНУ. Преподаватель по речи Людмила КОНОНОВА порадовала зрителей циклом стихов «Дон Жуан» и «Комедиант».