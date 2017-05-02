Поле чудес



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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На фото детская площадка напротив дома № 11 квартала 107. Она тонет в мусоре. Урны переполнены в основном пластиковыми бутылками. Бутылки бросают на землю. За восемь месяцев площадка не убиралась – этот факт легко отследить, если, простите, покопаться в мусоре. При всём этом 107-й квартал очень чистый. Мы специально прошли и проверили. Значит, дворники от управляющей компании исправно работают. Но на новую площадку они даже не заходят. Видать, не их территория.Вопрос, кто должен убирать на новых детских площадках, мы задали в пресс-службу администрации АГО и услышали:Судя по публичной кадастровой карте на сайте rosreestr.ru, участок № 9317, на котором находится детская площадка, относится к категории «земли населенных пунктов», то есть муниципальная земля. Значит, именно городская администрация должна нанять подрядчика, который наведет порядок.