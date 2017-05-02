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В АГО утверждены правила землепользования и застройки


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Вчера, 11:53
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В АГО утверждены правила землепользования и застройки

Администрация Ангарского городского округа сегодня на внеочередном заседании Думы АГО утвердила правила землепользования и застройки муниципального образования. Эта работа проводится во исполнение поручения Президента РФ, данное по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 9 октября 2012 года. Об этом сообщила руководитель службы архитектуры – главный архитектор Иркутской области Екатерина Протасова.

Как пояснила Екатерина Протасова, в Ангарском городском округе данную работу необходимо было провести в связи с изменением административно-территориального деления. С 1 января 2015 года (в соответствии с законом Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 149-ОЗ) прекращено существование Ангарского районного муниципального образования, двух городских поселений - Ангарск и Мегетское, двух сельских поселений - Одинское и Савватеевское. Они преобразованы в городской округ - Ангарское городское МО. Правила землепользования и застройки преобразованных поселений были утверждены до 31 декабря 2012 года и действовали на соответствующей территории до дня признания их утратившими силу.

На сегодняшний день в Иркутской области правила землепользования и застройки утвердили 439 (99%) муниципальных образований из 442, в том числе 10 городских округов (100%), 63 городских поселения (100%), 358 сельских поселения (99%), восемь районных МО, имеющих межселенную территорию (100%).

Не разрабатывают правила землепользования и застройки Брусовское, Екунчетское муниципальные образования, а также Еланское МО муниципального образования «Тайшетский район». В этих территориях зарегистрированные по месту жительства граждане ожидают выдачи жилищных сертификатов по программе переселения и по месту регистрации большая часть не проживает.

Окончательные данные об утверждении в муниципалитетах Иркутской области правил землепользования и застройки должны быть предоставлены регионом в срок до ноября 2017 года.

Справка: Правила землепользования и застройки – документ, создающий условия для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, для привлечения инвестиций, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц.

irkobl.ru
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