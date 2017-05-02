Раритетная пожарная техника в «БайкалМоторШоу-2017»

Участники конкурса не только продемонстрируют свои инженерные и стилистические решения, но и будут бороться за победу в 12 номинациях: инженерия, стайлинг, внедорожник, ретроавтомобиль, мотоцикл, ретро-мотоцикл, проект, юное дарование, группа поддержки, выбор организаторов, приз зрительских симпатий. А в номинации «Выбор пользователей Drom.ru» уже полным ходом идет голосование за уникальные автошедевры. К слову сказать, пожарный ретроавтомобиль автоцистерна ПМЗ-11 (ЗИС-5в) уже в числе лидеров онлайн-голосования.Спасатели Иркутска в третий раз принимают участие в ежегодном автомобильном фестивале. Впервые Иркутяне увидели уникальные пожарные машины советских времен на конкурсе «БМШ -2015». К нынешнему конкурсу автоэкспонаты музея Главного управления МЧС России по Иркутской области тщательно подготовлены: автомобили претерпели ряд существенных доработок и в полной мере готовы побороться за лидерство среди раритетных моделей. В номинации «Ретроавтомобиль», в которой заявлены пожарные машины будет учитываться максимальная близость транспортного средства к его оригинальному исполнению, качество восстановления, комплексный подход владельца к доработкам, а также общее техническое и внешнее состояние.Более детально познакомиться с историей пожарной техники и увидеть другие раритетные экспонаты вы можете в любое время в музее МЧС, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 33