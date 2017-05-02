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Трудоустроено более семи тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет


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Вчера, 12:45
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Трудоустроено более семи тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет

С начала года в Иркутской области трудоустроено 7,2 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. Об этом сообщила министр труда и занятости региона Наталья Воронцова. Трудоустройство проходит в рамках проекта «Работа молодежи». Всего в 2017 году планируется организовать занятость более 12 тыс. подростков, в том числе около 9 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Наибольшее количество ребят трудоустраивается в период летних каникул.

Подростки могут трудоустроиться на рабочие места, не требующие профессиональных знаний, не нарушающие процесса обучения и не наносящие вреда здоровью: подсобный рабочий, курьер, санитар, мойщица посуды, помощник продавца, оператор ПК. Также молодые люди участвуют в посильных ремонтных и строительных работах, благоустройстве и озеленении пришкольных территорий и территорий муниципальных образований, работают в школьных библиотеках, осуществляют уборку береговых зон и территорий своих городов и поселков, оказывают социально значимые услуги ветеранам Великой Отечественной войны.

Трудоустройство подростков на временные работы осуществляется с неукоснительным соблюдением норм трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников. Кроме гарантированной от работодателя заработной платы за весь период временных работ, несовершеннолетние имеют право на материальную поддержку к заработной плате. На эти цели в 2017 году выделено более 19 млн рублей из средств областного бюджета.

В целях дополнительных гарантий трудовой занятости несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 2014 года реализуется областной закон «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних». Работодателями Иркутской области создано более тысячи рабочих мест для трудоустройства молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет. Численность подростков, работающих на квотируемых рабочих местах, составляет 262 человека.

На стажировку на предприятиях региона под руководством опытных наставников направлены 105 выпускников различных уровней образования.

Все услуги по содействию в трудоустройстве органы занятости оказывают бесплатно.

irkobl.ru
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