.
,

2 июня пройдет мероприятие «Продукты Приангарья» в Иркутске


0

Вчера, 13:03
 Количество просмотров: 65
    

2 июня пройдет мероприятие «Продукты Приангарья» в Иркутске

Более 20 сельхозтоваропроизводителей Иркутской области примут участие в мероприятии «Продукты Приангарья». Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко. Праздник состоится 2 июня с 10.00 до 17.00 часов на площади возле дворца спорта «Труд». Мероприятие проводится с целью повышения имиджа и конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей.

– Сегодня перед нами стоит задача по защите регионального рынка от менее качественной привозной продукции, стимулирование развития производства высококачественной пищевой продукции из местного сельскохозяйственного сырья, насыщение потребительского рынка качественными отечественными продуктами питания, – отметил Александр Кириленко.

В рамках мероприятия состоятся ярмарка–распродажа продовольственных товаров, дегустации продукции местных товаропроизводителей и различные конкурсы.


irkobl.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Первый полет МС-21
В Иркутске задержали так называемых «барсеточников»
Взлом мирового масштаба. АТАКА ХАКЕРОВ
Все новости категории

Спортивные новости
Три медали на первенстве мира по жиму лежа
Честно заработал
Золото и бронзу завоевали акробаты Иркутской области
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102, кв-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
В Ангарске вынесен приговор Кустову
В Ангарске задержан подозреваемый в сбыте героина
На воспитательницу завели дело
Все новости категории

Общество
Хариусом, не побаловать себя
2 июня пройдет мероприятие «Продукты Приангарья» в Иркутске
Трудоустроено более семи тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Статей за Май 2017 (311)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)
Статей за Декабрь 2016 (460)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru