2 июня пройдет мероприятие «Продукты Приангарья» в Иркутске

Более 20 сельхозтоваропроизводителей Иркутской области примут участие в мероприятии «Продукты Приангарья». Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко. Праздник состоится 2 июня с 10.00 до 17.00 часов на площади возле дворца спорта «Труд». Мероприятие проводится с целью повышения имиджа и конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей. – Сегодня перед нами стоит задача по защите регионального рынка от менее качественной привозной продукции, стимулирование развития производства высококачественной пищевой продукции из местного сельскохозяйственного сырья, насыщение потребительского рынка качественными отечественными продуктами питания, – отметил Александр Кириленко.
В рамках мероприятия состоятся ярмарка–распродажа продовольственных товаров, дегустации продукции местных товаропроизводителей и различные конкурсы.