Хариусом, не побаловать себя

Нарушение этих правил влечет административное наказание в виде штрафов. Для физических лиц их размер составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Кроме того, возможна конфискация судна и других орудий лова.

В ходе этих мероприятий на берегах рек Китой и Ангара полицейские установили несколько нарушителей законодательства и изъяли у них орудия лова: сети и другие снасти. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы в соответствии со статьей 8.37 КоАп РФ «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира».Полиция напоминает гражданам о том, что до 25 июня на территории Приангарья действует запрет на вылов таких рыб, как хариус, ленок и таймень.