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Хариусом, не побаловать себя


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Вчера, 13:22
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Хариусом, не побаловать себя

Хариусом, не побаловать себя

Сотрудники Управления МВД России по Ангарскому городскому округу в ходе регулярных рейдов, проводимых в рамках операции «Нерест» совместно с инспекторами ГИМС и представителями охотнадзора, выявляют факты незаконной добычи водных биологических ресурсов.

В ходе этих мероприятий на берегах рек Китой и Ангара полицейские установили несколько нарушителей законодательства и изъяли у них орудия лова: сети и другие снасти. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы в соответствии со статьей 8.37 КоАп РФ «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира».

Полиция напоминает гражданам о том, что до 25 июня на территории Приангарья действует запрет на вылов таких рыб, как хариус, ленок и таймень.

Нарушение этих правил влечет административное наказание в виде штрафов. Для физических лиц их размер составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Кроме того, возможна конфискация судна и других орудий лова.


Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
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