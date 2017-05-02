Что будет?

30 МАЯ, ВТОРНИК

31 МАЯ, СРЕДА

1 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

День защиты детей

2 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

по вопросам качества безопасности детских товаров и детского отдыха, телефоны 67-20-55, 67-69-76, 67-13-50, можно обращаться по адресу: 95 квартал, дом 17, кабинеты № 4, 11, 15.телефоны 504-147, 52-11-13, 504-171, 504-172 (в рабочие дни, с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00).17 мрн, дом 20.ДК «Нефтехимик».ДК «Современник».учащихся в начальных классах, управление соцзащиты в 18 мрн, д.1, каб.17, тел. 53-22-27 (по 31 августа). А также на предоставление денежной выплаты для подготовки детей к школе многодетным семьям, соцзащита на улице Коминтерна, 41, тел. 52-28-94.село Одинск, школа № 16.площадь Ленина.юридическим аспектам усыновления, опеки и попечительства, а также мерам социальной поддержки семей и прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, телефоны 53-98-42, 53-05-36.парк строителей.7 мрн, дом 14а.ДК «Энергетик».библиотека № 4 (94 кв-л, дом 8)(проводит клуб «Пламя» ДЮЦ «Перспектива»).