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Что будет?


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Сегодня, 12:17
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До 5 июня работает горячая линия со специалистами Роспотребнадзора  по вопросам качества безопасности детских товаров и детского отдыха, телефоны 67-20-55, 67-69-76, 67-13-50, можно обращаться по адресу: 95 квартал, дом 17, кабинеты № 4, 11, 15. 

До 23 июня работает горячая линия по качеству овощей и фруктов, телефоны 504-147, 52-11-13, 504-171, 504-172 (в рабочие дни, с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00). 

30 МАЯ, ВТОРНИК

17.00 - праздник двора с концертно-игровой программой «Кто куда, а мы к соседям!», 17 мрн, дом 20.

31 МАЯ, СРЕДА

18.30 – концерт народного коллектива сибирского танца «Багульник», ДК «Нефтехимик».

19.00 – концерт образцового ансамбля эстрадного танца «Элегия», ДК «Современник».

1 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
День защиты детей

Начался приём документов на предоставление малоимущим семьям канцелярских наборов для детей школьного возраста, учащихся в начальных классах, управление соцзащиты в 18 мрн, д.1, каб.17, тел. 53-22-27 (по 31 августа). А также на предоставление денежной выплаты для подготовки детей к школе многодетным семьям, соцзащита на улице Коминтерна, 41, тел. 52-28-94.

10.00 – детский Сурхарбан, село Одинск, школа № 16.

12.00 – праздничная программа к Дню защиты детей «Солнечный круг», площадь Ленина.

9.00–18.00 – прямая линия для консультирования граждан по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, юридическим аспектам усыновления, опеки и попечительства, а также мерам социальной поддержки семей и прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, телефоны 53-98-42, 53-05-36.

16.00 – «Ангарская танцплощадка», парк строителей.

17.30 - праздник двора, 7 мрн, дом 14а.

18.00 – концертно-игровая программа «Должны смеяться дети», ДК «Энергетик».

2 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

14.00 – открытие летнего читального зала на улице, библиотека № 4 (94 кв-л, дом 8)

16.00 – праздник двора, 94 кв-л, спортивная площадка (проводит клуб «Пламя» ДЮЦ «Перспектива»).

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