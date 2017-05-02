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На всех не хватит


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Сегодня, 12:23
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Из бюджета АГО на летнюю оздоровительную кампанию в этом году выделено 15 миллионов 788 тысяч рублей. На эти деньги планируется оздоровить 28500 детей. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник отдела общего и дополнительного образования Татьяна ГАПАНЕНКО.

Учитывая, что в Ангарском городском округе живет 48 тысяч детей, отдохнуть удастся не всем. Кому повезет? 118 детей из малообеспеченных и неблагополучных семей и 59 детей с проблемами в поведении бесплатно проведут один сезон в загородном лагере «Лукоморье». Туда же поедут 117 детей, родители которых работают в бюджетной сфере. Им путевка обойдется в 10 процентов от стоимости. 162 дошкольника за счет бюджета оздоровятся в профилактории «Родник». 730 подростков смогут, выполняя по два часа в день в своих школах несложные поручения, заработать по 3 тысячи рублей. При школах будет организован 21 лагерь дневного пребывания. 9 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях по путевкам, которые им приобретут родители за полную стоимость или выделят профсоюзные организации со скидкой. Администрация АГО этих детей включает в общую статистику оздоровившихся.

Основная масса детей, как и в прежние годы, на лето останется в городе и в большинстве будет предоставлена весь день сама себе. Что делать им?

- Мы летом планируем максимально вовлечь детей и подростков в программу «Территория детства», - подчеркнула Татьяна Гапаненко. – В июле и августе 6 отрядов по 30 человек под присмотром учителей будут проводить в ангарских дворах различные мероприятия. Детей будут учить безопасному поведению и профилактике травматизма.

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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