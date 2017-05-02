На всех не хватит

Галина ЛЕМЗЯКОВА

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Учитывая, что в Ангарском городском округе живет 48 тысяч детей, отдохнуть удастся не всем. Кому повезет? 118 детей из малообеспеченных и неблагополучных семей и 59 детей с проблемами в поведении бесплатно проведут один сезон в загородном лагере «Лукоморье». Туда же поедут 117 детей, родители которых работают в бюджетной сфере. Им путевка обойдется в 10 процентов от стоимости. 162 дошкольника за счет бюджета оздоровятся в профилактории «Родник». 730 подростков смогут, выполняя по два часа в день в своих школах несложные поручения, заработать по 3 тысячи рублей. При школах будет организован 21 лагерь дневного пребывания. 9 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях по путевкам, которые им приобретут родители за полную стоимость или выделят профсоюзные организации со скидкой. Администрация АГО этих детей включает в общую статистику оздоровившихся.Основная масса детей, как и в прежние годы, на лето останется в городе и в большинстве будет предоставлена весь день сама себе. Что делать им?- подчеркнула Татьяна Гапаненко. –