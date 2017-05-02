Выбор на всю жизнь

Наша 6000-я подписчица 77-летняя Валентина Александровна ШЕРСТНЁВА недаром выбрала нашу газету. Она вообще знает толк в выборах – 20 лет отработала в предвыборных кампаниях. А также провела две переписи населения. Одну как переписчик, а во второй уже была заведующей переписного участка. А вообще она всю жизнь проработала на АЭХК электромонтёром. Но при этом параллельно у неё всегда была общественная работа.Раньше специально собирались, чтобы сфотографироваться. На фото внизу слева - Валентина Александровна ШЕРСТНЁВА, мальчик рядом – её внук Юрий ЯИШЕНКИН (его дочь Аня и пришла в редакцию). Вторая справа во втором ряду дочь - Ирина ЯИШЕНКИНА. Второй слева сверху - муж Валентины Александровны Алексей Алексеевич ШЕРСТНЁВ.
фото из архива В.А. ШЕРСТНЁВОЙ
Валентина Александровна приехала в Ангарск следом за сестрой Анной (она работала заведующей биохимической лабораторией в детской городской больнице, сейчас живёт в городе Пучеж Ивановской области).- Я окончила сельхозтехникум в городе Юрьевец Ивановской области. Вышла замуж. А моя сестра уехала в Ангарск. И вот мы слышим от неё и читаем в прессе, какие тут стройки, сколько тут молодёжи, какой красивый возводится город! И мы сделали свой выбор. Приехали в Ангарск с мужем Алексеем Алексеевичем ШЕРСТНЕВЫМ и двумя детьми. Сын Алексей и дочь Ирина и сейчас живут в Ангарске. Муж мой работал в АУС слесарем-сантехником. Его уже нет более 30 лет. Инфаркт,
- рассказала Валентина Александровна.
Газету нашу Шерстнёвы выписывают с 1968 года. Как получили отдельную трёхкомнатную квартиру, так и выписали.- Сколько тогда было прессы! Интересных журналов, газет! В ящик почтовый не помещались,
- вспоминает наша подписчица. – А ещё нам давали талоны на подписные издания, это тоже стимулировало народ к чтению. Мне в вашей газете всё нравится читать. Но особенно «Народный телефон» и колонку Олега ТЮМЕНЕВА. Ещё нравятся статьи о путешествиях. В общем, от корки до корки мы газету читаем.
Сейчас всё своё время Валентина Александровна посвящает своей правнучке – 10-летней Ане ЯИШЕНКИНОЙ, которая, кстати, тоже пришла в редакцию за призом. Прабабушка девочку везде водит: и в школу, и в художественную школу. А как же иначе? Все взрослые заняты на работе.
От нашей редакции подписчице достался сертификат в Универмаг на улице Чайковского. Правнучка Аня обещала помочь выбрать Валентине Александровне подарок.
Наталья ОЖОГИНА