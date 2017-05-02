Выбор на всю жизнь

фото из архива В.А. ШЕРСТНЁВОЙ

Наталья ОЖОГИНА

Валентина Александровна приехала в Ангарск следом за сестрой Анной (она работала заведующей биохимической лабораторией в детской городской больнице, сейчас живёт в городе Пучеж Ивановской области).- рассказала Валентина Александровна.Газету нашу Шерстнёвы выписывают с 1968 года. Как получили отдельную трёхкомнатную квартиру, так и выписали.- вспоминает наша подписчица. –Сейчас всё своё время Валентина Александровна посвящает своей правнучке – 10-летней Ане ЯИШЕНКИНОЙ, которая, кстати, тоже пришла в редакцию за призом. Прабабушка девочку везде водит: и в школу, и в художественную школу. А как же иначе? Все взрослые заняты на работе.От нашей редакции подписчице достался сертификат в Универмаг на улице Чайковского. Правнучка Аня обещала помочь выбрать Валентине Александровне подарок.