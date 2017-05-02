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ДОЖДЯ НЕ БОИМСЯ


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Сегодня, 13:11
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В минувшую субботу Ангарск отмечал свой 66-й день рождения

ДОЖДЯ НЕ БОИМСЯ
Памятник вместе со всеми открывали внуки первостроителей.

Это большая редкость, чтобы в День города на нас обрушился холодный ливень с сильным ветром. Как-то всё везло. Но не в этот год. Погода как будто испытывала ангарчан, собравшихся на открытие памятника воинам-победителям, первостроителям.

Наверное, организаторы знали прогноз погоды заранее, потому и позвали для массовки представителей разных городских предприятий. Только непонятно, зачем нужно было этих людей отделять от всех остальных ограждением? Как будто есть гости первого и второго сорта на этом празднике. Впрочем, желающих «прорваться» не было. И не только потому, что зрителей собралось совсем немного, но и благодаря большому экрану, на котором всё происходящее транслировалось в режиме реального времени. Никуда протискиваться не было необходимости!

ДОЖДЯ НЕ БОИМСЯ
Праздничное шествие из-за погоды провалилось, как и вся рассчитанная на этот праздник торговля.

Слава Богу, памятник благополучно открыли! Работы по благоустройству доделывались в самый последний момент - в глубине парка ещё оставался небольшой участок, где еще не всю плитку уложили. Но «с фасада» всё было торжественно и красиво. Успели открыть монумент до начала дождя и выслушать поздравления всех высокопоставленных гостей и причастных.

А вот дальше начался настоящий экстрим. По программе предполагалось праздничное шествие по улицам города - от памятника до площади. К моменту начала дождь зарядил по полной программе. То есть не просто накрапывал, а лил. Бедные участники колонны, кутаясь в плащи и прячась под зонтами, ждали сигнала к выдвижению. Девушки из группы поддержки «Ермака» танцевали совершенно промокшие. Хорошо, если никто не заболел. Но тем не менее колонны стоически прошли этот путь, словно это было важное испытание, без которого праздник не праздник.

ДОЖДЯ НЕ БОИМСЯ
День рождения города отмечали все его обитатели.

Наверное, у любого мероприятия должно быть как минимум два сценария. На хорошую погоду и на плохую. Ведь шествие – это в первую очередь дело массовое, рассчитанное на зрителей, которые смотрят, машут, идут за колоннами. На абсолютно пустых улицах и площадях оно просто не имеет никакого смысла.

К счастью, преодолевать трудности ангарчанам пришлось не весь день, а только первую его половину. Потом выглянуло солнце, и день рождения успел реабилитироваться.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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