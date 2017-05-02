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Стартовала экспедиция «Байкал-Аляска»


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Сегодня, 13:28
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Стартовала экспедиция «Байкал-Аляска»

Торжественный старт историко-географического проекта «Байкал-Аляска» состоялся в областном центре. В мероприятии принял участие заместитель Председателя Правительства Иркутской области Антон Логашов.

– Мы стали свидетелями исторического события. Старт экспедиции “Байкал – Аляска”, на мой взгляд, является знаковым событием: впервые за 150 лет из Иркутска отправляется экспедиция по историческому пути, благодаря которому Иркутская губерния приросла огромной территорией вплоть до Северной Америки. Хочется пожелать, чтоб для новых “первопроходцев” этот маршрут был спокойным,– озвучил свое напутствие Антон Логашов.

Также заместитель Председателя Правительства Иркутской области расписался на флаге экспедиции, на котором по ходу следования будут оставлять свои автографы представители всех регионов, пролегающих по пути следования. Организаторы планируют сделать этот флаг, на котором изображена карта Иркутской губернии XIX века, музейным экспонатом.

Иркутские туроператоры хотят пройти по маршруту экспедиции «Байкал-Аляска», который повторяет путь сибирских купцов XVIII–XIX веков. В прошлом году участники экспедиции провели три разведывательных этапа на территориях Иркутской области (озеро Байкал), Республики Саха (Якутия) – река Лена, Хабаровского края (крупнейшее в мире месторождение платины Кондёр) и на Камчатке. Сейчас организаторы планируют пройти весь маршрут полностью: от Байкала до Аляски протяженностью 13 800 километров на разборном парусном тримаране океанского класса, с перевозкой его через два водораздельных хребта – в Иркутской области и Якутии.Всего в экспедиции заняты порядка 20-25 человек. Это жители Москвы, Ростова-на-Дону, Иркутска, Якутска, Камчатки

irkobl.ru
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