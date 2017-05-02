Социальная поддержка увеличится на 1 млрд рублей

Как пояснил министр, изменения коснутся шести подпрограмм. Финансирование подпрограммы «Социальное обслуживание населения» будет увеличено на 225 млн рублей. Средства планируется распределить на повышение минимальной заработной платы отдельных работников организаций социального обслуживания (дворники, сторожа, повара, уборщицы) в рамках реализации регионального соглашения о минимальной заработной плате; повышение оплаты труда отдельных категорий работников, определенных Указами Президента РФ (социальные работники, педагогические работники, медицинский персонал).Увеличение финансирования подпрограммы «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» составит 10,5 млн рублей на оплату труда работников казенных учреждений социальной защиты и внедрение автоматизированной информационной системы «Семья» в органах опеки.Подпрограмму «Социальная поддержка населения» увеличат на 153,6 млн рублей. Средства областного бюджета увеличены в соответствии с фактической численностью получателей мер социальной поддержки. Также за счет средств федерального бюджета планируются выплаты новым Почетным донорам (1,4 млн).Объем средств областного бюджета увеличен на 1,3 млн рублей в подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» для организации отдыха детей из семей, пострадавших от пожара (40 детей).Для реализации подпрограммы «Дети Приангарья» будет дополнительно направлено 698 млн на исполнение социальных обязательств в соответствии с фактической численностью получателей мер социальной поддержки семьям, имеющим детей.Средства областного бюджета в сумме 1,5 млн руб. перераспределены на обеспечение инвалидов ВОВ бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение (подпрограмма «Социальная поддержка населения»). Кроме того, в данной подпрограмме увеличены средства Пенсионного фонда РФ на проведение капитального и текущего ремонта организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста и обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» неработающих пенсионеров.Таким образом общее финансирование программы составит более 22,8 млрд рублей.