Анастасия КУРМАЗОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Место это известное, наша газета писала о нём много раз («Подснежники» - «В» от 15.04.17, «А горы всё круче» - «В» от 21.02.17, «Почему так?» - «В» от 26.01.2017). Отличительная черта – мусорки расположены около проезжей части, пользуются ими жители только одного дома и расположенные на первом этаже магазины. Но буквально в нескольких метрах от организованной площадки постоянно высится гора хлама. К сожалению, точно там же находится и забор детского учреждения №62... 30 мая куча, пока ещё небольшая, была на своём привычном месте. Заметим: мусор в ней не бытовой. То есть не пакеты с картофельными очистками, а старая мебель, коробки и даже целая ржавая водосточная труба.Неделю назад на место выезжала начальник управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи Василина ШУНОВА. Она пояснила:Всем ясно, что местные жители и даже расположенный неподалёку магазин, скорее всего, ни при чём. Корень проблемы в том, что мусорка находится рядом с проезжей частью и на относительно тихой улице. То есть подбросить сюда мусор может кто угодно. Чем все активно и занимаются.