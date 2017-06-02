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УШЛА


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Вчера, 15:54
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Разница между этими двумя снимками ровно неделя. 23 мая подрядная организация вывезла весь подчистую мусор, наваленный около мусорной стоянки дома №14 квартала 91.

УШЛА
23.05.2017 г. Идёт ликвидация свалки посреди жилого квартала.

УШЛА
30 мая. Свалка снова на прежнем месте.

Место это известное, наша газета писала о нём много раз («Подснежники» - «В» от 15.04.17, «А горы всё круче» - «В» от 21.02.17, «Почему так?» - «В» от 26.01.2017). Отличительная черта – мусорки расположены около проезжей части, пользуются ими жители только одного дома и расположенные на первом этаже магазины. Но буквально в нескольких метрах от организованной площадки постоянно высится гора хлама. К сожалению, точно там же находится и забор детского учреждения №62... 30 мая куча, пока ещё небольшая, была на своём привычном месте. Заметим: мусор в ней не бытовой. То есть не пакеты с картофельными очистками, а старая мебель, коробки и даже целая ржавая водосточная труба.

Неделю назад на место выезжала начальник управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи Василина ШУНОВА. Она пояснила:

- Мы уже четвёртый раз просим подрядчиков вывезти отсюда мусор. Хотя по сути это не входит в их обязанности. Однако эффекта такие действия имеют немного.

Всем ясно, что местные жители и даже расположенный неподалёку магазин, скорее всего, ни при чём. Корень проблемы в том, что мусорка находится рядом с проезжей частью и на относительно тихой улице. То есть подбросить сюда мусор может кто угодно. Чем все активно и занимаются.

Анастасия КУРМАЗОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

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